Дженнифер Лопес в купальнике засветила ягодицы

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Актриса и певица Дженнифер Лопес известна своими аппетитными формами. На этот раз во всей красе продемонстрировала свои прелести в рекламе бальзамы по уходу за ягодицами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лопес снялась в рекламе собственного бренда по уходу за телом. Знаменитость похвасталась фигурой в купальнике и с минимумом макияжа. Свою косметическую линию артистка запустила в 2021 году.

Лопес успевает заниматься сразу несколькими бизнесами. Недавно она основала алкогольный бизнес, за что ее раскритиковали, потому что она сама не употребляет алкоголь. Бренд красавица назвала в честь своей прозвища Делола, которым ее много лет называют близкие друзья.

Факт старта бизнеса связанного с алкоголем вызвал неоднозначные мнения среди поклонников звезды еще и из-за того, что ее муж, актер Бен Аффлек, в прошлом имел алкогольную зависимость.

Кстати, недавно Лопес с мужем Беном Аффлеком купила дом за $60.85 миллиона. В имении 12 комнат и 24 уборные. Звезды заплатили за недвижимость наличными.

Дженнифер Лопес и Бенн Аффлек поженились в 2022 году. Пара была уже помолвлена 17 лет. Актеры встречались в 2002 году, но после помолвки разошлись в 2004 году. Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой имеет троих детей. А Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони, с которым родила дочь и сына. Предыдущие браки Бена и Дженнифер закончились разводом.

Ранее стала известна вся правда о браке известного американского актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Оказывается, что, несмотря на постоянные конфликты, между актером и певицей ничего плохого не происходит.

Также мы сообщали о том, что актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сделали парные татуировки.