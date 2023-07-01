Дженніфер Лопес протестувала нову ванну прямо в магазині

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес нещодавно зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком придбала новий будинок. Артистка днями вирушила в магазин у пошуках нової ванної.

Про це пише Daily Mail.

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53-річна зірка завітала в один з салонів, де лягла у білу ванну, щоб зрозуміти, чи підходить їй вона. До речі, будинок, який придбали Бен Аффлек та Дженніфер Лопес має 12 кімнат та 25 ванних, гараж на 12 автівок та парковку на 80, салон краси, домашній кінотеатр, винний льох, сауну, масажну кімнату.

Акторка Дженніфер Лопес у пошуках ідеальної ванни. Фото: BackGrid

Саме у цьому маєтку, за чутками, пара планнує знову обмінятися шлюбними обітницями цього року.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже за 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, у всій красі продемонструвала принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, стала відома вся правда про шлюб відомого американського актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес. Виявляється, що, не дивлячись на постійні конфлікти, між актором та співачкою нічого не відбувається поганого.