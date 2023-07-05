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Дженнифер Лопес похвасталась женственными формами в купальнике

5 июля 2023 15:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Лопес похвасталась женственными формами в купальнике
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица и актриса Дженнифер Лопес умеет много зарабатывать и хорошо отдыхать. Звезда понежилась у бассейна и поздравила поклонников с Днем независимости США.

Фото красавица поделилась со своими 248 миллионами подписчиков в Instagram.

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53-летняя Лопес примеряла стильный купальник и продемонстрировала свои женственные формы. Дополнила образ украшениями и стильными очками.

"Надеюсь, у всех были хорошие праздничные выходные, полные любви, с родными, друзьями и развлечениями", — подписала фото Лопес.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Звезда тоже показала корзину с напитками собственного бренда. Именно из-за алкогольного бизнеса Лопес раскритиковали фанаты. По словам поклонников, сама певица не употребляет алкоголь, но предлагает его пить другим.

"Я знаю, многие люди говорят: "Она не пьет, зачем же тогда начала коктейльное дело?" Должна сказать правду. Я могу позволить себе бокал, если есть повод. Я выпиваю ответственно, не теряя себя. Пью во время выхода в люди, и мне нравится хорошо проводить время, но всегда ответственно", — подчеркнула звезда.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, во всей красе продемонстрировала прелести в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова планируют сыграть свадьбу. Пара устроит вечеринку, где обновит свои супружеские обеты.

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