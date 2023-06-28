Дженніфер Лопес та Бен Аффлек поновлять свої шлюбні обітниці

Подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову планують зіграти весілля. Пара влаштує вечірку, де поновить свої шлюбні обітниці.

Про це пише Daily Mail.

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Стосунки, про які мріяли завжди

Дженінфер Лопес з Беном Аффлеком планують зібрати друзів у своєму багатомільйонному маєтку для того, щоб на їхніх очах знову обмінятися обітницями вірності. Пара одружилася у Лас Вегасі минулого року.

"Бен та Джен неймовірно закохані, і цей перший рік подружнього життя був прекрасним. Всі їхні діти у порядку, їхні родини у гарних стосунках. Вони стали ближчі і хочуть показати, як кохають один одного. Вони знають, що можуть розраховувати один на одного, тому і стресу в інших аспектах їхнього життя поменшало. Вони будуть святкувати своє кохання стільки скільки зможуть, адже нарешті мають стосунки, про які завжди міряли", — розповідають друзі пари, і запевняють, що вечірка відбудеться на початку серпня у маєтку подружжя, який вони придбали за 60 мільйонів доларів.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже за 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Будинок, в якому зіграють знову весілля, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали зі знижкою y 15 мільйонів доларів, вартість нерухомості 60 мільйонів доларів. Вперше будинок виставили на продаж у 2018 році за 135 доларів, але ціну переглянули цього року. У маєтку 12 кімнат та 25 ванних, гараж на 12 автівок, та парковка на 80, салон краси, домашній кінотеатр, винний льох, сауна, масажна кімната.

Будинок подружжя Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Фото: compass

У травні цього року з'явились чутки, що у подружжя не все добре у стосунках, але Дженніфер Лопес та Бен Аффлек спростували цю інформацію.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, у всій красі продемонструвала свої принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, стала відома вся правда про шлюб відомого американського актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес. Виявляється, що, не дивлячись на постійні конфлікти, між актором та співачкою нічого не відбувається поганого.