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Дженнифер Лопес попросила экс-жену Аффлека ограничить с ним общение

9 октября 2023 10:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Лопес попросила эксдружину Аффлека ограничить с ним общение
Актриса Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

женнифер Лопес крайне недовольна сближением своего супруга с его бывшей женой Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек часто видится с экс-любимой и это не радует певицу.

Об этом пишет издание Life & Style.

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В последнее время Бен Аффлек не очень рад компании своей жены Дженнфер Лопес, хотя пара опровергает все слухи о проблемах в браке. Актеров даже видели вместе во время визита в фаст-фуд. Но когда Аффлек вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, выглядит очень счастливым.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Garner (@jennifer.garner)

"Джей Ло очень ревнует к той тесной связи, которая есть между Беном и Джен. Она уверена, что Бен обманул ее о своих дружеских отношениях с бывшей женой. На самом деле они стали гораздо ближе с тех пор как разошлись, и Джей Ло совсем не нравится то, как много времени они проводят вместе", — поделился инсайдер.

По его словам, недавно Лопес даже звонила Гарнер с требованием ограничить общение с Аффлеком, и в результате между женщинами произошла большая ссора.

Лопес, кстати, помогла Аффлеку наладить отношения с бывшей женой и справиться с "драмой прошлого". Гарнер с актром воспитывает троих детей.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались пожениться, но позже отменили свадьбу. Спустя почти 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком.

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