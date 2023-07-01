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Дженнифер Лопес протестировала новую ванную прямо в магазине

1 июля 2023 11:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Лопес протестировала новую ванную прямо в магазине
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Дженнифер Лопес недавно со своим мужем, актером Беном Аффлеком приобрела новый дом. Артистка на днях отправилась в магазин в поисках новой ванной.

Об этом пишет Daily Mail.

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53-летняя звезда посетила один из салонов, где легла в белой ванне, чтобы понять, подходит ли ей она. Кстати, дом, который приобрели Бен Аффлек и Дженнифер Лопес имеет 12 комнат и 25 ванных, гараж на 12 автомобилей и парковку на 80, салон красоты, домашний кинотеатр, винный погреб, сауну, массажную комнату.

 

Актриса Дженнифер Лопес в поисках идеальной ванны. Фото: BackGrid

Именно в этом имении, по слухам, пара планирует снова обменяться брачными обетами в этом году.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались жениться, но позже отменили свадьбу. Почти через 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, во всей красе продемонстрировала прелести в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, стала известна вся правда о браке известного американского актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Оказывается, что, несмотря на постоянные конфликты, между актером и певицей ничего плохого не происходит.

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