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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновят свои брачные обеты

28 июня 2023 20:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновят свои брачные обеты
Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова сыграют свадьбу. Пара устроит вечеринку, где возобновит свои супружеские обеты.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отношения, о которых мечтали всегда

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют собрать друзей в своем многомиллионном имении для того, чтобы на их глазах снова обменяться обетами верности. Пара поженилась в Лас Вегасе в прошлом году.

"Бен и Джен невероятно влюблены, и этот первый год супружеской жизни был прекрасен. Все их дети в порядке, их семьи в хороших отношениях. Они стали ближе и хотят показать, как любят друг друга. Они знают, что могут рассчитывать друг на друга, поэтому и стресса в других аспектах их жизни стало меньше. Они будут праздновать свою любовь столько сколько смогут, ведь наконец-то имеют отношения, о которых всегда мечтали", — рассказывают друзья пары, и уверяют, что вечеринка состоится в начале августа в имении супругов, которые они приобрели за 60 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались жениться, но позже отменили свадьбу. Спустя почти 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Дом, в котором снова сыграют свадьбу, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели со скидкой в 15 миллионов долларов, стоимость недвижимости 60 миллионов долларов. Впервые здание было выставлено на продажу в 2018 году за 135 миллионов долларов, но цену пересмотрели в этом году. В имении 12 комнат и 25 ванных, гараж на 12 автомобилей и парковка на 80, салон красоты, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна, массажная комната.

 

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Дом супругом Дженнифер Лопес и Бен Аффлека.  Фото: compass

В мае этого года появились слухи, что у супругов не все хорошо в отношениях, но Дженнифер Лопес и Бен Аффлек опровергли эту информацию.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, во всей красе продемонстрировала свои прелести в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, стала известна вся правда о браке известного американского актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Оказывается, что, несмотря на постоянные конфликты, между актером и певицей ничего плохого не происходит.

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