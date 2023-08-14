Дженнифер Лопес с бубном в руках произвела фурор в итальянском караоке
Дженнифер Лопес ошеломила своим пением в караоке. Красавица перепела известные хиты и привела в восторг слушателей.
Об этом пишет Just Jered.
Звезда караоке
Дженнифер Лопес стала королевой караоке на выходных в Италии. 54-летняя певица и актриса ошеломила вокалом на Капри.
@ardit.jlover
Ok JLo и see you 🥵 . . #jlo #jenniferlopez #breakmysoul #beyonce #bey #younce #beyoncerenaissance #renaissancetour♬ original sound - Lewis
После ужина в заведении "Аврора" с несколькими своими друзьями во время итальянского отпуска, Дженнифер посетила караоке.
Помимо песни Глории Гейнор "I Will Survive" с бубном в руках, Дженнифер также исполнила собственную песню "Let's Get Loud".
Компанию на отдыхе Лопес составили ее менеджер и личный фотограф. На этот раз нигде не было видно мужа певицы актера Бена Аффлека.
Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.
Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость.