Дженнифер Лопес с бубном в руках произвела фурор в итальянском караоке

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес ошеломила своим пением в караоке. Красавица перепела известные хиты и привела в восторг слушателей.

Об этом пишет Just Jered.

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Дженнифер Лопес стала королевой караоке на выходных в Италии. 54-летняя певица и актриса ошеломила вокалом на Капри.

После ужина в заведении "Аврора" с несколькими своими друзьями во время итальянского отпуска, Дженнифер посетила караоке.

Помимо песни Глории Гейнор "I Will Survive" с бубном в руках, Дженнифер также исполнила собственную песню "Let's Get Loud".

Компанию на отдыхе Лопес составили ее менеджер и личный фотограф. На этот раз нигде не было видно мужа певицы актера Бена Аффлека.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость.