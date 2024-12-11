Дженнифер Лопес в супер-мини показала стройные ножки - фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская певица Дженнифер Лопес привыкла привлекать внимание к себе на любом событии. Очередной ошеломляющий образ звезда продемонстрировала во время встречи с прессой для промо своего фильма "Неудержимый".

Фотографиями в образе знаменитость поделилась в Instagram.

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55-летняя Джей Ло выбрала для встречи с журналистами эффектный наряд. Звезда надела стильный ромпер в бежевом оттенке.

Дженнифер Лопес на встрече с прессой. Фото: instagram.com/jlo

Особую изюминку образу добавили объемные длинные рукава и мини-шортики, которые открыли ягодицы звезды и подчеркнули ее подтянутые ножки.

Дженнифер Лопес засветила ягодицы. Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Образ Лопес дополнила бежевыми туфлями-лодочками и золотыми украшениями. Также певица сделала легкие локоны и выразительный макияж.

Джей Ло ошеломила своим образом. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, на днях Дженнифер Лопес произвела фурор во время церемонии известной премии.

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