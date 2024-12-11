Дженнифер Лопес в супер-мини показала стройные ножки - фото

Дженнифер Лопес засветила подтянутые ножки в эффектном наряде
Американская певица Дженнифер Лопес привыкла привлекать внимание к себе на любом событии. Очередной ошеломляющий образ звезда продемонстрировала во время встречи с прессой для промо своего фильма "Неудержимый".
Фотографиями в образе знаменитость поделилась в Instagram.
Дженнифер Лопес ошеломила появлением в супер-мини
55-летняя Джей Ло выбрала для встречи с журналистами эффектный наряд. Звезда надела стильный ромпер в бежевом оттенке.
Особую изюминку образу добавили объемные длинные рукава и мини-шортики, которые открыли ягодицы звезды и подчеркнули ее подтянутые ножки.
Образ Лопес дополнила бежевыми туфлями-лодочками и золотыми украшениями. Также певица сделала легкие локоны и выразительный макияж.
Напомним, на днях Дженнифер Лопес произвела фурор во время церемонии известной премии.
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