Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Лопес засветила подтянутые ножки в эффектном наряде arrow

Дженнифер Лопес засветила подтянутые ножки в эффектном наряде

11 декабря 2024 14:00
Мария Покровская - Редактор
Дженнифер Лопес в супер-мини показала стройные ножки - фото
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Мария Покровская - Редактор

Американская певица Дженнифер Лопес привыкла привлекать внимание к себе на любом событии. Очередной ошеломляющий образ звезда продемонстрировала во время встречи с прессой для промо своего фильма "Неудержимый".

Фотографиями в образе знаменитость поделилась в Instagram.

Читайте также:

Дженнифер Лопес ошеломила появлением в супер-мини

55-летняя Джей Ло выбрала для встречи с журналистами эффектный наряд. Звезда надела стильный ромпер в бежевом оттенке.

Дженнифер Лопес на встрече с прессой
Дженнифер Лопес на встрече с прессой. Фото: instagram.com/jlo

Особую изюминку образу добавили объемные длинные рукава и мини-шортики, которые открыли ягодицы звезды и подчеркнули ее подтянутые ножки.

Дженнифер Лопес засветила ягодицы
Дженнифер Лопес засветила ягодицы. Фото: instagram.com/jlo
Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Образ Лопес дополнила бежевыми туфлями-лодочками и золотыми украшениями. Также певица сделала легкие локоны и выразительный макияж.

Джей Ло ошеломила своим образом
Джей Ло ошеломила своим образом. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, на днях Дженнифер Лопес произвела фурор во время церемонии известной премии.

Также мы писали, действительно ли Бен Аффлек после развода сблизился с Джей Ло с бывшей.

Дженнифер Лопес зарубежные звезды образ стиль соцсети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:03 Шольц анонсировал передачу оружия Украине до конца года

14:59 Восстановление Николаева — за план заплатят 4,5 млн

14:55 Инсайдер сообщил, какому европейскому клубу интересен Крупский

14:50 Тысячу от Зеленского уже никак не увидеть наличными — причина

14:50 В Киеве состоялась премьера комедии "Збори ОСББ" — фоторепортаж

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

14:47 Морские пехотинцы мастерски уничтожили войска РФ на Курщине

14:44 Шмыгаль встретился с Шольцом в Берлине — видео

14:43 Трамп пообещал привилегии инвесторам за круглую сумму — детали

14:33 Одесским застройщиком заинтересовалась прокуратура — детали дела

14:30 Доход до 50 тыс. гривен — "горячие" вакансии декабря

15:03 Шольц анонсировал передачу оружия Украине до конца года

14:59 Восстановление Николаева — за план заплатят 4,5 млн

14:55 Инсайдер сообщил, какому европейскому клубу интересен Крупский

14:50 Тысячу от Зеленского уже никак не увидеть наличными — причина

14:50 В Киеве состоялась премьера комедии "Збори ОСББ" — фоторепортаж

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

14:47 Морские пехотинцы мастерски уничтожили войска РФ на Курщине

14:44 Шмыгаль встретился с Шольцом в Берлине — видео

14:43 Трамп пообещал привилегии инвесторам за круглую сумму — детали

14:33 Одесским застройщиком заинтересовалась прокуратура — детали дела

14:30 Доход до 50 тыс. гривен — "горячие" вакансии декабря

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника