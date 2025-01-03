Дженнифер Лопес показала обнаженное тело в купальнике — фото, видео

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отдыхает на полную во время новогоднего уикенда. Звезда показала, как весело проводит время и блеснула идеальной фигурой в бикини.

Кадрами знаменитость поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Дженнифер Лопес развлекается в Аспене

На зимние каникулы Джей Ло отправилась в заснеженный Аспен. Там вместе с семьей звезда наслаждается активным отдыхом на горнолыжном курорте.

В своем фотоблоге Лопес поделилась видео, на котором показала, как весело проводит дни вместе с мамой, сестрой, детьми и друзьями.

На одном из кадров звезда засветила свою стройную и подтянутую фигуру в купальнике.

Дженнифер Лопес в купальнике.

55-летняя Джей Ло позировала в кадре в черном минибикине и зимних меховых сапогах. Лицо певица загадочно прикрыла черной ковбойской шляпой.

Дженнифер Лопес показала прелести.

В комментариях поклонники наделали знаменитости комплиментов и отметили, что она выглядит просто непревзойденно.

"Невероятно красива! Рад, что ты прекрасно проводишь время!".

"Красавица, с Новым годом!".

"На Джей можно смотреть до бесконечности!".

"Вау, какая красота! Так держать!".

Ранее жена Канье Уэста эпатировала "голым" образом в боде и леопарде.

Также мы писали, что Меган Маркл после семи лет тишины вернулась в соцсети.