Дженнифер Лопес показала обнаженное тело в купальнике — фото, видео

Дженнифер Лопес засветила обольстительные формы в бикини
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отдыхает на полную во время новогоднего уикенда. Звезда показала, как весело проводит время и блеснула идеальной фигурой в бикини.
Кадрами знаменитость поделилась в своем Instagram.
Дженнифер Лопес развлекается в Аспене
На зимние каникулы Джей Ло отправилась в заснеженный Аспен. Там вместе с семьей звезда наслаждается активным отдыхом на горнолыжном курорте.
В своем фотоблоге Лопес поделилась видео, на котором показала, как весело проводит дни вместе с мамой, сестрой, детьми и друзьями.
На одном из кадров звезда засветила свою стройную и подтянутую фигуру в купальнике.
55-летняя Джей Ло позировала в кадре в черном минибикине и зимних меховых сапогах. Лицо певица загадочно прикрыла черной ковбойской шляпой.
В комментариях поклонники наделали знаменитости комплиментов и отметили, что она выглядит просто непревзойденно.
"Невероятно красива! Рад, что ты прекрасно проводишь время!".
"Красавица, с Новым годом!".
"На Джей можно смотреть до бесконечности!".
"Вау, какая красота! Так держать!".
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