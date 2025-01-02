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Меган Маркл після тривалого часу повернулася до соцмереж — відео

2 січня 2025 18:00
Марія Покровська - Редактор
Меган Маркл повернулася в Instagram — перше відео
Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal
Марія Покровська - Редактор

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вирішила розпочати новий 2025 рік з несподіваного вчинку. Після тривалого затишшя герцогиня Сассекська повернулася до соцмереж.

Знаменитість опублікувала перший допис у своєму акаунті в Instagram.

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У перший день року колишня американська акторка ефектно повернулася до своїх шанувальників у мережі. 43-річна дружина принца Гаррі опублікувала коротке атмосферне відео.

У кадрі усміхнена Меган у total white бігла по каліфорнійському пляжу, а потім зупинилася, аби написати на піску "2025".

Короткий ролик герцогиня залишила без підпису, а також обмежила можливість коментувати публікацію.

Це вже не перша спроба Маркл самостійно вести соцмережі. До того, як принц та його дружина склали королівські обов'язки, їм було заборонено мати власні акаунти в мережі. Тож вже після виходу з родини колишня акторка все ж завела сторінку в Instagram.

Зазначимо, що після "мегзіту" подружжя також втратило свій титул, однак Меган все одно назвала себе у шапці профілю герцогинею Сассекською.

Сторінка Меган Маркл в Instagram
Сторінка Меган Маркл в Instagram. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно принца Гаррі помітили з 5-річним сином під час занять спільним хобі.

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принц Гаррі Меган Маркл соцмережі Instagram королівська родина

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