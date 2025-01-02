Меган Маркл повернулася в Instagram — перше відео

Меган Маркл після тривалого часу повернулася до соцмереж — відео
Дружина принца Гаррі Меган Маркл вирішила розпочати новий 2025 рік з несподіваного вчинку. Після тривалого затишшя герцогиня Сассекська повернулася до соцмереж.
Знаменитість опублікувала перший допис у своєму акаунті в Instagram.
Меган Маркл поділилася новим відео в соцмережі
У перший день року колишня американська акторка ефектно повернулася до своїх шанувальників у мережі. 43-річна дружина принца Гаррі опублікувала коротке атмосферне відео.
У кадрі усміхнена Меган у total white бігла по каліфорнійському пляжу, а потім зупинилася, аби написати на піску "2025".
Короткий ролик герцогиня залишила без підпису, а також обмежила можливість коментувати публікацію.
Це вже не перша спроба Маркл самостійно вести соцмережі. До того, як принц та його дружина склали королівські обов'язки, їм було заборонено мати власні акаунти в мережі. Тож вже після виходу з родини колишня акторка все ж завела сторінку в Instagram.
Зазначимо, що після "мегзіту" подружжя також втратило свій титул, однак Меган все одно назвала себе у шапці профілю герцогинею Сассекською.
Нагадаємо, нещодавно принца Гаррі помітили з 5-річним сином під час занять спільним хобі.
Також ми писали, який неприємний подарунок отримала Кейт Міддлтон від принца Вільяма.
Читайте Новини.LIVE!