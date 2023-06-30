Дженніфер Лопес знялась в кумедній рекламі круїзних мандрівок

Співачка, акторка та бізнесвумен Дженніфер Лопес. Фото: Google

Останнім часом американська акторка та співачка Дженніфер Лопес активно знімається в рекламі. Вона просуває не тільки власні бренди, але й інші. В мережі з’явилось кумедне відео, в якому 53-річна суперзірка просуває круїзні тури.

Рекламний ролик з’явився в соцмережах Джей Ло.

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В креативній рекламі Дженніфер позує на камеру у відвертій червоній сукні в оточенні інших пасажирів круїзного лайнера. Втім виявилось, що за сценарієм це лише голограма знаменитості. А текст, рухи та міміку виконують працівники креативної галузі.

Кожен з них незадоволений здібностями колег, то ж чи не щосекунди Дженніфер, яка насправді знімалась в рекламі, перевтілюється в різних героїв. Від чого ситуація стає все більш комічною.

Підписники Джей Ло похвалили кумедну рекламу за участі суперзірки. Свої лайки під публікацією поставили й українські знаменитості. Серед них, наприклад, телеведучий Григорій Решетник та дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина.

Це найкращий рекламний ролик, який я бачив з 1990-х

Це геніально! Який блискучий рекламний ролик, команда маркетингу потребує підвищення

Ах, я в цій рекламі з JLO, це божевілля

Скриншот: Instagram/jlo

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек планують поновити свої шлюбні обітниці. Також ми розповідали, що Джей Ло змінила вісім образів у новій фотосесії глянцю Vogue.