Дженніфер Лопес знялась в кумедній рекламі круїзних мандрівок
Останнім часом американська акторка та співачка Дженніфер Лопес активно знімається в рекламі. Вона просуває не тільки власні бренди, але й інші. В мережі з’явилось кумедне відео, в якому 53-річна суперзірка просуває круїзні тури.
Рекламний ролик з’явився в соцмережах Джей Ло.
Лопес на лайнері
В креативній рекламі Дженніфер позує на камеру у відвертій червоній сукні в оточенні інших пасажирів круїзного лайнера. Втім виявилось, що за сценарієм це лише голограма знаменитості. А текст, рухи та міміку виконують працівники креативної галузі.
Кожен з них незадоволений здібностями колег, то ж чи не щосекунди Дженніфер, яка насправді знімалась в рекламі, перевтілюється в різних героїв. Від чого ситуація стає все більш комічною.
Підписники Джей Ло похвалили кумедну рекламу за участі суперзірки. Свої лайки під публікацією поставили й українські знаменитості. Серед них, наприклад, телеведучий Григорій Решетник та дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина.
- Це найкращий рекламний ролик, який я бачив з 1990-х
- Це геніально! Який блискучий рекламний ролик, команда маркетингу потребує підвищення
- Ах, я в цій рекламі з JLO, це божевілля
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек планують поновити свої шлюбні обітниці. Також ми розповідали, що Джей Ло змінила вісім образів у новій фотосесії глянцю Vogue.