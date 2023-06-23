Сексапільна Дженніфер Лопес змінила вісім образів у новій фотосесії Vogue: фото

Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці липневого випуску Vogue мексиканської редакції. Mexico. 53-річна суперзірка взяла участь у фотосесії глянцю, фотографом якої виступив Норман Джин Рой.

Фото та інтерв’ю з’явились на сайті Vogue Mexico.

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У студії в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) зірка позувала в образах від брендів Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Gabriela Hearst та в прикрасах Bvlgari та Messika.

Загалом Дженніфер змінила вісім образів. В інтерв'ю виданню актриса згадала свою першу велику роль у фільмі "Селена", яка принесла їй популярність 1997 року. Втім, за словами Лопес, вона виявилася заручницею свого персонажа і довгий час отримувала ролі типових латиноамериканок. Згодом Дженніфер почала більш вибірково підходити до вибору роботи, відмовляючись від однотипних пропозицій.

Дженніфер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженніфер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженніфер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженніфер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженніфер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес показала оголене селфі актора Бена Аффлека. Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес похизувалася своїм маєтком за 60 млн доларів.