Сексапільна Дженніфер Лопес змінила вісім образів у новій фотосесії Vogue: фото
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці липневого випуску Vogue мексиканської редакції. Mexico. 53-річна суперзірка взяла участь у фотосесії глянцю, фотографом якої виступив Норман Джин Рой.
Фото та інтерв’ю з’явились на сайті Vogue Mexico.
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У студії в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) зірка позувала в образах від брендів Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Gabriela Hearst та в прикрасах Bvlgari та Messika.
Загалом Дженніфер змінила вісім образів. В інтерв'ю виданню актриса згадала свою першу велику роль у фільмі "Селена", яка принесла їй популярність 1997 року. Втім, за словами Лопес, вона виявилася заручницею свого персонажа і довгий час отримувала ролі типових латиноамериканок. Згодом Дженніфер почала більш вибірково підходити до вибору роботи, відмовляючись від однотипних пропозицій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес показала оголене селфі актора Бена Аффлека. Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес похизувалася своїм маєтком за 60 млн доларів.