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Дженнифер Лопес снялась в забавной рекламе круизных путешествий

30 июня 2023 11:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дженнифер Лопес снялась в забавной рекламе круизных путешествий
Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время американская актриса и певица Дженнифер Лопес активно снимается в рекламе. Она продвигает не только собственные бренды, но и другие. В сети появилось забавное видео, в котором 53-летняя суперзвезда продвигает круизные туры.

Рекламный ролик появился в соцсетях Джей Ло.

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В креативной рекламе Дженнифер позирует на камеру в откровенном красном платье в окружении других пассажиров круизного лайнера. Впрочем, оказалось, что по сценарию это лишь голограмма знаменитости. А текст, движения и мимику выполняют работники креативной отрасли.

Каждый из них недоволен способностями коллег, так что ежесекундно Дженнифер, которая на самом деле снималась в рекламе, перевоплощается в разных героев. Отчего ситуация становится все более комичной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Подписчики Джей Ло похвалили забавную рекламу с участием суперзвезды. Свои лайки под публикацией поставили и украинские знаменитости. Среди них, например, телеведущий Григорий Решетник и супруга певца Дмитрия Монатика Ирина.

  • Это лучший рекламный ролик, который я видел с 1990-х.
  • Это гениально! Какой блестящий рекламный ролик, команда маркетинга нуждается в повышении.
  • Ах, я в этой рекламе с JLO, это безумие.
Скриншот: Instagram/jlo

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек планируют возобновить свои супружеские обеты. Также мы рассказывали, что Джей Ло сменила восемь образов в новой фотосессии глянца Vogue.

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