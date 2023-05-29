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Дженнифер Лопез показала идеальное тело в ярком купальнике

29 мая 2023 13:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Лопез в купальнике показала идеальное тело
Дженнифер Лопез. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица и актриса Дженнифер Лопез снялась в рекламе своего бренда. Звезда во всей красе показала идеальную фигуру в ярком купальнике.

Фото артистка запостила в Instagram.

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Дженнифер Лопез устроила яркую фотосессию для рекламы собственного алкогольного бренда. На снимках артистка позирует в желтом монокини и ярком платочке.

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Лопез недавно раскритиковали за то, что она начала алкогольный бизнес, хотя сама подчеркивает, что не употребляет алкоголь. Бренд красавица назвала в честь своей прозвища Делола, которым ее называют близкие друзья.

Факт старта бизнеса связанного с алкоголем вызвал неоднозначное мнение среди поклонников звезды еще и из-за того, что ее муж, актер Бен Аффлек в прошлом имел зависимость от алкоголя.

"Сама не пьешь, но подталкиваешь других — ты знаешь, какой вред наносит алкоголь, поэтому не употребляешь".

"Я так разочарован, ведь она много рассказывает, что не пьет алкоголь, и что ее партнер ведет трезвый образ жизни", — пишут поклонники в соцсети.

Ранее Лопез рассказала, что алкоголь разрушает ее кожу и отказ от него секрет ее молодости.

"Я не пью алкоголь и кофе, не курю. Эти привычки плохо влияют на кожу", — рассказала в интервью UsWeekly звезда.

Напомним, актриса Гвинет Пэлтроу привлекает внимание к своему модному бренду откровенно. Звезда пригласила фолловеров на распродажу своим провокационным фото.

Ранее жена рэпера Канье Веста, Бьянка Сенсори, появилась в откровенной рекламе его модного бренда Yeezy.

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