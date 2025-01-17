Джессика Альба официально подтвердила развод с Кэшем Уорреном - фото

Джессика Альба и Кэш Уоррен. Фото: instagram.com/jessicaalba

Голливудская актриса Джессика Альба официально подтвердила развод с продюсером Кэшем Уорреном. Звездные супруги были в браке 16 лет.

Об окончании отношений с мужем актриса сообщила в Instagram.

Читайте также:

Джессика Альба и Кэш Уоррен расстались

Звезда фильма "Фантастическая четверка" обратилась к своим поклонникам и СМИ с заявлением. Джессика опубликовала сообщение, в котором сообщила, что их пути с Кэшем разошлись.

Звезда поблагодарила бывшего за 20 лет отношений и отметила, что основным приоритетом для них остаются их дети.

"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации — как индивидуально, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли как пара и в нашем браке за последние 20 лет, и сейчас для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и навсегда останемся семьей. Наши дети остаются нашим наивысшим приоритетом, и мы просим о приватности в это время", — написала Альба.

Джессика Альба объявила о разводе. Фото: скриншот

Актриса и продюсер познакомились в 2004 году на съемочной площадке фильма "Фантастическая четверка". В декабре 2007 года Джессика и Кэш объявили о своей помолвке, а уже в мае 2008 сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. К тому времени звезда уже была беременна дочерью Онор Мари, которая родилась 7 июня 2008 года. Через 3 года у пары родилась вторая дочь — Хэвен Гарнер, а в 2017 Джессика и Кэш стали родителями в третий раз — у них родился сын Хэйес.

Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми. Фото: instagram.com/jessicaalba

Напомним, звезда сериала "Поймать Кайдаша" впервые назвала причины расставания со своими бывшими.

Также мы писали, что в сети ходят слухи о том, что Барак Обама разводится с женой.