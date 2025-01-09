Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джессика Альба разводится после 16 лет брака — СМИ arrow

Джессика Альба разводится после 16 лет брака — СМИ

9 января 2025 15:37
Мария Покровская - Редактор
Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся — подробности
Джессика Альба с мужем. Фото: instagram.com/jessicaalba
Мария Покровская - Редактор

Звезда "Фантастической четверки" Джессика Альба и ее муж, продюсер Кэш Уоррен, находятся на грани разрыва. Поговаривают, звездные супруги разъехались после 16 лет брака.

Об этом изданию TMZ рассказали инсайдеры.

Читайте также:

Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся

По словам источников из окружения пары, уже длительное время брак Альба и Уоррен переживает серьезный кризис. Более того, поговаривают, что супруги разъехались и уже собираются подавать документы на развод.

Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен
Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен. Фото: instagram.com/jessicaalba

Слухи о проблемах пары возникли после того, как Альба и Уоррен несколько раз появились на публике без обручальных колец. А недавно Джессика посетила вечеринку накануне "Золотого глобуса" не только без обручального кольца, но и без своего мужа.

Однако пока ни актриса, ни продюсер не комментируют слухи об их разводе. Зато в своих соцсетях Джессика делится счастливыми семейными фотографиями с мужем и их тремя детьми. На днях супруги вместе с сыном и дочерьми весело провели время в парке развлечений.

Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми
Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми. Фото: instagram.com/jessicaalba

Напомним, Джессика и Кэш познакомились на съемочной площадке "Фантастической четверки". Уже через четыре года после знакомства поженилась. Актриса и продюсер имеют троих общих детей — 16-летнюю Онор, 13-летнюю Хейвен и 7-летнего Хейса.

Ранее в СМИ появилась информация, о тайной свадьбе Роберта Паттинсона на Карибах.

Также мы писали, что Вадим Олейник разошелся с возлюбленной после четырех лет вместе.

брак Голливуд Звездный развод зарубежные звезды звездная пара

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:03 Зеленский на "Рамштайн" встретился с Писториусом — что обсудили

17:03 В больнице в тяжелом состоянии — на Одесчине отравились дети

17:02 Учителя будут получать доплаты к зарплатам — когда начислят

17:01 Зеленский заявил о рекорде дронов в Украине — главное из Ставки

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:36 Зеленский на "Рамштайне" призвал заключить сделки по безопасности

16:21 На Одесчине прогремел взрыв возле здания ВСУ — что известно

16:20 В ОП обсудили законопроект по военному омбудсмену

15:53 Украли 30 млн — масштабная схема в портах Одесской области

15:52 Дважды переехали — на Львовщине трагически погиб мужчина

17:03 Зеленский на "Рамштайн" встретился с Писториусом — что обсудили

17:03 В больнице в тяжелом состоянии — на Одесчине отравились дети

17:02 Учителя будут получать доплаты к зарплатам — когда начислят

17:01 Зеленский заявил о рекорде дронов в Украине — главное из Ставки

16:36 Зеленский на "Рамштайне" призвал заключить сделки по безопасности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:21 На Одесчине прогремел взрыв возле здания ВСУ — что известно

16:20 В ОП обсудили законопроект по военному омбудсмену

15:53 Украли 30 млн — масштабная схема в портах Одесской области

15:52 Дважды переехали — на Львовщине трагически погиб мужчина

15:46 Сухостой у забора — можно ли рубить на дрова в 2025 году

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия