Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся — подробности

Джессика Альба с мужем. Фото: instagram.com/jessicaalba

Звезда "Фантастической четверки" Джессика Альба и ее муж, продюсер Кэш Уоррен, находятся на грани разрыва. Поговаривают, звездные супруги разъехались после 16 лет брака.

Об этом изданию TMZ рассказали инсайдеры.

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По словам источников из окружения пары, уже длительное время брак Альба и Уоррен переживает серьезный кризис. Более того, поговаривают, что супруги разъехались и уже собираются подавать документы на развод.

Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен. Фото: instagram.com/jessicaalba

Слухи о проблемах пары возникли после того, как Альба и Уоррен несколько раз появились на публике без обручальных колец. А недавно Джессика посетила вечеринку накануне "Золотого глобуса" не только без обручального кольца, но и без своего мужа.

Однако пока ни актриса, ни продюсер не комментируют слухи об их разводе. Зато в своих соцсетях Джессика делится счастливыми семейными фотографиями с мужем и их тремя детьми. На днях супруги вместе с сыном и дочерьми весело провели время в парке развлечений.

Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми. Фото: instagram.com/jessicaalba

Напомним, Джессика и Кэш познакомились на съемочной площадке "Фантастической четверки". Уже через четыре года после знакомства поженилась. Актриса и продюсер имеют троих общих детей — 16-летнюю Онор, 13-летнюю Хейвен и 7-летнего Хейса.

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