Джессика Альба устроила для красавицы-дочки каникулы в Париже

Джессика Альба с дочерью и друзьями. Фото: instagram.com/jessicaalba/

Актриса Джессика Альба отправилась с дочерью Онор в Париж. Во Франции девушка отметила свое 15-летие.

Фото путешествия Альба выложила на своей странице в Instagram.

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Онор с мамой и друзьями во время празднования посетила роскошный ресторан, где попробовала местные деликатесы. В подарок девушка получила дизайнерский платок от Dior.

Девочку актриса родила в браке с мужем Кешем Уорэном. Пара также воспитывает еще двух дочерей.

В своих соцсетях Альба нежно поздравила дочь с днем рождения.

"15 лет назад малышка Онор Мари Уорэн сделала меня мамой. Я даже не могу описать, как мой мир изменился. Я так тобой горжусь! Ты умная, заботливая, воспитанная, смелая, независимая, эмоциональная, креативная и свободная. Спасибо, что ты любящая дочь и сестра, которая всегда останется на стороне правды и эмоционально свободна. Ты научила меня многим вещам, мой ангел, ты идеальное сочитание нежности и силы", — отметила актриса.

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