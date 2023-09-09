Джессика Честейн ослепила выходом в золотом платье на Венецианском кинофестивале

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Джессика Честейн посетила премьеру фильма "Память". Актриса ослепила гламурным образом на 80-м ежегодном Венецианском кинофестивале.

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летняя звезда "Интерстеллара" выглядела фантастически на красной дорожке в роскошном розово-золотистом платье с блестками и глубоким V-образным декольте. Красавица дополнила гламурный ансамбль парой бриллиантовых сережек-капелек и золотыми кольцами. Пышные каштановые волосы и гламурный макияж дополнили образ.

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Премьера "Памяти" состоялась после того, как Джессика поддержала забастовки SAG-AFTRA во время Венецианского кинофестиваля, надев футболку с логотипом протеста. Венецианский кинофестиваль 2023 года намного более сдержанный, чем в прошлые годы, поскольку большинство Голливуда отправилось на забастовки.

Напомним, дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале.

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