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Джессика Честейн ослепила выходом в золотом платье на Венецианском кинофестивале

9 сентября 2023 11:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джессика Честейн ослепила выходом в золотом платье на Венецианском кинофестивале
Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джессика Честейн посетила премьеру фильма "Память". Актриса ослепила гламурным образом на 80-м ежегодном Венецианском кинофестивале.

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летняя звезда "Интерстеллара" выглядела фантастически на красной дорожке в роскошном розово-золотистом платье с блестками и глубоким V-образным декольте. Красавица дополнила гламурный ансамбль парой бриллиантовых сережек-капелек и золотыми кольцами. Пышные каштановые волосы и гламурный макияж дополнили образ.

 

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters
Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

 

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters
Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

 

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters
Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

 

Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters
Актриса Джессика Честейн. Фото: Reuters

Премьера "Памяти" состоялась после того, как Джессика поддержала забастовки SAG-AFTRA во время Венецианского кинофестиваля, надев футболку с логотипом протеста. Венецианский кинофестиваль 2023 года намного более сдержанный, чем в прошлые годы, поскольку большинство Голливуда отправилось на забастовки.

Напомним, дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале.

Ранее вдова Элвиса Пресли вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.

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