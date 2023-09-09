Джессика Честейн ослепила выходом в золотом платье на Венецианском кинофестивале
Джессика Честейн посетила премьеру фильма "Память". Актриса ослепила гламурным образом на 80-м ежегодном Венецианском кинофестивале.
Об этом пишет Daily Mail.
Яркий выход голливудской дивы
46-летняя звезда "Интерстеллара" выглядела фантастически на красной дорожке в роскошном розово-золотистом платье с блестками и глубоким V-образным декольте. Красавица дополнила гламурный ансамбль парой бриллиантовых сережек-капелек и золотыми кольцами. Пышные каштановые волосы и гламурный макияж дополнили образ.
Премьера "Памяти" состоялась после того, как Джессика поддержала забастовки SAG-AFTRA во время Венецианского кинофестиваля, надев футболку с логотипом протеста. Венецианский кинофестиваль 2023 года намного более сдержанный, чем в прошлые годы, поскольку большинство Голливуда отправилось на забастовки.
Напомним, дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале.
Ранее вдова Элвиса Пресли вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.