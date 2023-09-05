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Вдова Елвіса Преслі вийшла на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю

5 вересня 2023 10:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вдова Елвіса Преслі вийшла на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю
Прісцилла Преслі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У рамках 80-го Венеціанського кінофестивалю відбулася прем'єра біографічної драми про Прісцилла та Елвіса Преслі. Представити фільм "Прісцилла" приїхала єдина дружина покійного артиста.

Про це пише Daily Mail.

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На червону доріжку вийшли режисер картини Софія Коппола, Прісцилла Преслі та виконавці головних ролей Джейкоб Елорді та Кейлі Спейні.

 

Прісцилла Преслі. Фото: Reuters

 

Прісцилла Преслі. Фото: Reuters

 

Прісцилла Преслі. Фото: Reuters

 

Прісцилла Преслі. Фото: Reuters

Фільм заснований на мемуарах Прісцилли Преслі 1985 року "Елвіс і я". В основі сюжету лежить історія знайомства легендарного американського співака Елвіса Преслі (Джейкоб Елорді) та 14-річної Прісцилли Больє (Кейлі Спейні), а також їхнього кохання та подальшого розлучення.

Після прем'єри вдова артиста зізналася, що їй було "дуже важко дивитися фільм про себе, своє життя і своє кохання".

Елвіс і Прісцилла Преслі були одружені з 1967 по 1973 рік. У шлюбі у пари народилася донька Ліза Марія Преслі, яка померла у січні цього року через наслідки операції для зниження ваги. Вона була відома як співачка, філантроп та перша дружина Майкла Джексона.

Нагадаємо, донька легендарного Міка Джаггера "вигуляла" прозору сукню на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше попри страйк в Голлівуді, зірка серіалу "Анатомія Грей" з'явився у Венеції.

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