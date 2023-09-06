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Розкішна наречена Роналду стала окрасою Венеціанського кінофестивалю

6 вересня 2023 14:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Розкішна наречена Роналду стала окрасою Венеціанського кінофестивалю
Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джорджина Родрігес вразила розкішним образом на світському заході. Зірка вийшла на червону доріжку 80-го Венеціанському міжнародному кінофестивалю.

Про це пише Daily Mail.

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Наречена 29-річного Кріштіану Роналду виглядала неймовірно в довгій червоній сукні з відкритими плечима та глибоким декольте. Свій елегантний образ вона поєднала з білими рукавичками і ефектним срібним кольє.

 

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез. Фото: Reuters
Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез. Фото: Reuters

 

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез. Фото: Reuters
Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез. Фото: Reuters

 

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез. Фото: Reuters
Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез. Фото: Reuters

Раніше Джорджина вигуляла не менш ефектну мінісукню. Інфлюєнсерка поділилася фото у соціальній мережі. Також не оминула красуня похизуватися смаколиками, якими поласувала у Венеції.

 

Джорджина Родрігез вже багато років перебуває у стосунках з футболістом Кріштіану Роналду. У Джорджини від Кріштіану двоє дітей — п'ятирічна Алана Мартіна і 13-місячна Белла, яких вони народили в квітні минулого року.

Раніше подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез знялась для обкладинки Harper`s Bazaar Saudi Arabia.

Нагадаємо, наречена Роналду, Джорджина Родрігез вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах у золотій сукні.

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