Зірку серіалу "Божевільні" підозрюють у схудненні завдяки медичним препаратам

Акторка Крістіна Хендрікс. Фото: instagram.com/actuallychristinahendricks/

Акторка, зірка серіалу "Божевільні" Крістіна Хендрікс вразила феноменальним схудненням. Фанати знаменитості переконані, не обійшлося без медичних препаратів.

Про це пише Daily Mail.

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Стрімке схуднення

Крістіна Хендріс поповнила ряди сестер Кардаш’ян, моделі Ешлі Грем та інших зірок, які помітно схудли останнім часом. Ширяться чутки, що у Голлівуді набув популярності медичний препарат, який допомагає позбутися зайвої ваги.

Судячи з нещодавніх фото Хендрікс, вона помітно зменшилась в об'ємах. Фоловери розкритикували зірку і попросили більше не худнути.

Спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу, за чутками, допоміг багатьом досягти ідеальної форми. Медикаменти зазвичай використовують у лікуванні діабету, вони значно знижують апетит, вводяться у руки, стегна та живіт.

Сестра Кім Кардаш’ян, Хлої, жорстко відповіла фоловерам у соцмережі на звинувачення у зловживанні препаратом:

"Не треба недооцінювати мої фізичні тренування. Я прокидаюсь п'ять разів на тиждень о шостій ранку заради тренування", — заявила Хлої.

Нагадаємо, модель Ешлі Грем стурбувала прихильників втратою ваги. Фоловери зірки зізналися, що розчаровані нею.

Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла про власне схуднення.