Зірку серіалу "Божевільні" підозрюють у схудненні завдяки медичним препаратам
Акторка, зірка серіалу "Божевільні" Крістіна Хендрікс вразила феноменальним схудненням. Фанати знаменитості переконані, не обійшлося без медичних препаратів.
Про це пише Daily Mail.
Стрімке схуднення
Крістіна Хендріс поповнила ряди сестер Кардаш’ян, моделі Ешлі Грем та інших зірок, які помітно схудли останнім часом. Ширяться чутки, що у Голлівуді набув популярності медичний препарат, який допомагає позбутися зайвої ваги.
Судячи з нещодавніх фото Хендрікс, вона помітно зменшилась в об'ємах. Фоловери розкритикували зірку і попросили більше не худнути.
Спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу, за чутками, допоміг багатьом досягти ідеальної форми. Медикаменти зазвичай використовують у лікуванні діабету, вони значно знижують апетит, вводяться у руки, стегна та живіт.
Сестра Кім Кардаш’ян, Хлої, жорстко відповіла фоловерам у соцмережі на звинувачення у зловживанні препаратом:
"Не треба недооцінювати мої фізичні тренування. Я прокидаюсь п'ять разів на тиждень о шостій ранку заради тренування", — заявила Хлої.
Нагадаємо, модель Ешлі Грем стурбувала прихильників втратою ваги. Фоловери зірки зізналися, що розчаровані нею.
Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла про власне схуднення.