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Джессика Симпсон ответила на слухи, что похудела на 45 килограммов благодаря препаратам

7 июля 2023 19:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джессика Симпсон ответила на слухи, что похудела на 45 килограммов благодаря препаратам
Актриса и певица Джессика Симпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джессику Симпсон до сих пор обвиняют в злоупотреблении препаратами ради похудения. Актриса и певица наконец-то решила расставить все точки над "i".

Об этом пишет PageSix.

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Слишком стара для этого

Джессика Симпсон после рождения третьего ребенка набрала немало лишнего веса. Со временем актриса взяла себя в руки и похудела на 45 килограммов. Джессика убеждает, что ей это удалось без злоупотребления известным в Голливуде препаратом для похудения.

 

Актриса и певица Джессика Симпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Актриса и певица Джессика Симпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Актриса и певица Джессика Симпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Актриса и певица Джессика Симпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Актриса и певица Джессика Симпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Актриса и певица Джессика Симпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

"О, Боже, люди снова хотят, чтобы я начала пить? Потому что я в те времена была самой тяжелой. Или людям хочется, чтобы я родила еще одного ребенка? Мое тело этого не выдержит. Я слишком стара для этого. Я нахожусь в гармонии с собой", — рассказала красавица в интервью изданию Bustle и добавила, что секрет ее похудения в силе воли.

Также Джессика снялась в фотосессии для журнала и во всей красоте показала невероятную фигуру. По словам Симпсон, она счастлива быть любого размера

Звезда воспитывает троих детей: дочек Берди и Максвелл, а также сына Эйса в браке с мужем Эриком Джонсоном.

Напомним, экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос нередко делится с фоловерами соблазнительными снимками с пляжа. Теперь звезда показала, какой упорный труд стоит за ее фото в бикини.

Ранее актриса, звезда сериала "Безумцы" Кристина Хендрикс поразила феноменальным похудением. Фанаты знаменитости убеждены, что не обошлось без медицинских препаратов.

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