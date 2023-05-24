Схудла Ешлі Грем розчарувала прихильників

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель plus-size Ешлі Грем зараз проводить час у Каннах. Зірка часто публікує на радість прихильникам фото залаштунків світського життя та помітних змін у своїй фігурі.

Світлинами, на яких знаменитість демонструє помітно менші форми вона поділилась у Instagram.

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Ешлі Грем активно підтримує бодіпозитив. Зірка багато займається спортом, про що свідчать її фото у соцмережі. Часом Ешлі дозволяє собі і калорійну вечерю.

"Ви б бачили обличчя мого стиліста, коли я замовила спагеті та вино", — підписала один з постів зірка у соцмережі.

Та, не зважаючи на таке гастро-свято, на світлинах Ешлі продемонструвала помітно схудлу фігуру, чим викликала критику з боку фоловерів:

"Я розчарований, ти більше не plus-size"

"Підкажи секрет свого схуднення"

"Ти прекрасна, але не худни більше".

Але чимало зіркових друзів залишили компліменти на сторінці Ешлі.

Грем розпочала модельну кар'єру у 12 років. Сьогодні у портфоліо Ешлі фотосесії для Vogue, Elle, Glamour та Harper’s Bazaar. У 2016 році вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit Issue, як перша модель plus-size.

Раніше Модель Ешлі Грем здивувала своїх підписників у соціальній мережі несподіваним лайфхаком. Зірка зізналася, що спить із заклеєним ротом.

Нагадаємо, дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні в гламурному вбранні Celine викликала фурор у Каннах. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею міні, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.