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Схуднути влітку: Санта Дімопулос вразила інтенсивним тренуванням у спортзалі

19 червня 2023 17:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Схуднути влітку: Санта Дімопулос вразила інтенсивним тренуванням у спортзалі
Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос нерідко ділиться з фоловерами спокусливим знімками з пляжу. Тепер зірка показала, яка наполеглива праця стоїть за її фото у бікіні.

Відео свого тренування у спортзалі зірка оприлюднила на своїй сторінці у Instagram.

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Хто не встиг схуднути до літа

Своїм тренуванням Санта віддається на повну. Підписники були вражені її силою волі.

 

"Хто не встиг схуднути до літа, той намагається схуднути влітку. Тренування зберігайте, воно супер", — порадила Дімопулос.

Фоловери відзначили, що вправи важкі, а з фігурою у співачки повний порядок. На що зірка відповіла у коментарях, що має п'ять зайвих кілограмів.

Раніше Дімопулос була Чемпіонкою світу в категорії фітнес-модель. Тоді зірка розповідала, що все можливо, якщо не переставати намагатися.

Нагадаємо, колишній чоловік Санти Дімопулос шоумен Андрій Джеджула виграв суд проти ексдружини Юлії Леус. Ведучий звинувачував матір доньки у брехні та через суд вимагав спростувати наклеп.

Після цього Юлія Леус обурилась поведінкою Андрія Джеджули. Жінка не вважає себе винною у справі та розкритикувала його ставлення до їхньої спільної доньки.

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