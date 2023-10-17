Джиджи Хадид впервые появилась на публике после критики со стороны правительства Израиля
Многие знаменитости выразили свою поддержку Израилю после атаки ХАМАСа. Впрочем, американская супермодель Джиджи Хадид, отец которой палестинец, поддержала частично признанное государство. После этого звезду не видели, и сейчас она впервые появилась на публике.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пристыдили Хадид
28-летнюю Джиджи впервые увидели в Нью-Йорке после того, как правительство Израиля раскритиковало ее. Причиной послужило высказывание ее гражданской позиции. Впрочем, папарацци, снявшим ее в американском мегаполисе, модель не стала ничего комментировать.
Ранее Джиджи Хадид заявила, что поддержку Палестины нельзя приравнивать к антисемитизму.
"Мои мысли со всеми, кто пострадал от этой неоправданной трагедии, и с каждым днем, когда этот конфликт уносит жизни невинных людей, слишком многие — дети. Я глубоко сопереживаю и болею за борьбу палестинцев и их жизнь в условиях оккупации, это ответственность, которую я несу каждый день", — написала ранее Джиджи.
Модель подчеркнула, что терроризация невинных людей не согласуется с идеями движения "Свободная Палестина" и не приносит ему никакой пользы. Руководство Израиля не промолчало и вспомнило Джиджи в своих Instastories.
"Вы спали последнюю неделю? Или вы просто хорошо закрываете глаза на то, что еврейских младенцев убивают в их домах? Ваше молчание очень четко показало ваше положение. Мы видим вас… Если вы не осуждаете это, ваши слова ничего не значат", — отметили в правительстве Израиля.
Напомним, ранее мы писали, что на подиум звездного шоу Versace вышла бывшая и нынешняя девушка Ди Каприо. Также мы рассказывали, что Джиджи Хадид снялась в черно-белой рекламной кампании бренда Versace.
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