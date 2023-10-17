Джиджи Хадид впервые появилась на публике после критики со стороны правительства Израиля

Американская модель Джиджи Хадид. Фото: Instagram/gigihadid

Многие знаменитости выразили свою поддержку Израилю после атаки ХАМАСа. Впрочем, американская супермодель Джиджи Хадид, отец которой палестинец, поддержала частично признанное государство. После этого звезду не видели, и сейчас она впервые появилась на публике.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Пристыдили Хадид

28-летнюю Джиджи впервые увидели в Нью-Йорке после того, как правительство Израиля раскритиковало ее. Причиной послужило высказывание ее гражданской позиции. Впрочем, папарацци, снявшим ее в американском мегаполисе, модель не стала ничего комментировать.

Джиджи Хадид в Нью-Йорке. Фото: Daily Mail

Ранее Джиджи Хадид заявила, что поддержку Палестины нельзя приравнивать к антисемитизму.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от этой неоправданной трагедии, и с каждым днем, когда этот конфликт уносит жизни невинных людей, слишком многие — дети. Я глубоко сопереживаю и болею за борьбу палестинцев и их жизнь в условиях оккупации, это ответственность, которую я несу каждый день", — написала ранее Джиджи.

Модель подчеркнула, что терроризация невинных людей не согласуется с идеями движения "Свободная Палестина" и не приносит ему никакой пользы. Руководство Израиля не промолчало и вспомнило Джиджи в своих Instastories.

"Вы спали последнюю неделю? Или вы просто хорошо закрываете глаза на то, что еврейских младенцев убивают в их домах? Ваше молчание очень четко показало ваше положение. Мы видим вас… Если вы не осуждаете это, ваши слова ничего не значат", — отметили в правительстве Израиля.

Правительство Израиля обратилось к Джиджи Хадид. Скриншот: Instagram/stateofisrael

Напомним, ранее мы писали, что на подиум звездного шоу Versace вышла бывшая и нынешняя девушка Ди Каприо. Также мы рассказывали, что Джиджи Хадид снялась в черно-белой рекламной кампании бренда Versace.