Джіджі Хадід знялась в чорно-білій рекламній кампанії бренду Versace

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: Instagram/gigihadid

Американська супермодель Джіджі Хадід взяла участь в рекламній кампанії нової колекції осінь-зима 2023 італійського дому моди Versace. Творчий процес особисто контролювала Донателла Версаче.Саме вона й показала бекстейдж кадри чорно-білої фотосесії.

Знімки з’явились в її соцмережах.

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Окрім Хадід участь у фотосесії взяли Кароліна Спаковскі, Анджеліна Кендалл і Анок Яй. В студії працювали фешн-фотографи Мерт Алас і Маркус Піггот. В новій кампанії Versace створив стильні крої, яка підкреслили міланську спадщину бренду.

"Ця кампанія відзначає все, що я люблю у Versace: потужність, пошиття, ставлення. Мені подобаються чорно-білі зображення, які дійсно демонструють культовий силует сезону, і кольорові зображення, які оживляють колекцію в серці Мілана. Мені подобається, що на знімальному майданчику моделі відчували себе сильними, наполегливими та жорстокими. Саме так ви повинні почуватися, коли носите Versace", — заявила Донателла.

У кампанії за участю 28-річної Джіджі Хадід представлені моделі, одягнені в костюми чіткого крою з великими плечима, що підкреслює їхню внутрішню силу та елегантність. Аксесуари у вигляді шкіряних рукавичок, гострих підборів і високих черевиків, а також товстих браслетів і масивних сережок демонструють здатність бренду поєднувати чуттєвість із гламуром.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Енн Гетевей стала обличчям нової колекції Донателли Версаче. Також ми розповідали, що співачка Дуа Ліпа показала розкішну фігуру у рекламі Versace.