Супермодель Джіджі Хадід похизувалася підтягнутим пресом у модном глянці

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Модель Джіджі Хадід знялася у фотосесії для діджитал-версії журналу Porter. Зірка розповіла про те, як спільно з колишнім коханим Зейном Маліком виховує дворічну дочку Хай.

Про це йдеться у виданні Porter.

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У фотосесії Джіджі приміряла яскраве спортивне вбрання, яке підкреслювало її підкачану фігуру. Також модель розповіла, що намагається приділяти більше часу доньці, коли та перебуває з нею, тому більш вибірково ставиться до роботи.

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: net-a-porter.com/

"Коли ви стаєте мамою, вам доводиться діяти більш усвідомлено, оскільки у вас тепер є лише половина вашого часу. Я працюю, коли моя дочка перебуває з батьком, і це весь час, який я маю. Тому робота, яку я вибираю для того, щоб заповнити цей час, має приносити задоволення", — сказала вона.

Про спільне виховання Хай та ставлення до Джіджі раніше розповіла і мати Зейна Маліка. За її словами, вона дуже добре ставиться до моделі, незважаючи на розлучення із Зейном, і додала, що її син зараз настільки поглинений вихованням дочки, що не замислюється про нові стосунки.

Сам Малик теж говорив про дочку в інтерв'ю, зазначивши, що вона "принесла фарби у його життя".

Джіджі Хадід та Зейн Малік зустрічалися з листопада 2015 року, у березні 2018 року вони розлучилися, але пізніше знову зійшлися. У листопаді 2018 року пара знову розлучилася. У січні 2020 року Зейн та Джіджі відновили стосунки, а у вересні того ж року у них народилася дочка Хай.

У 2021 році Джіджі та Зейн Малік остаточно розійшлися. Приводом для розлучення став конфлікт Зейна з матір'ю Джіджі Іоландою: вона звинуватила чоловіка дочки в тому, що той підняв на неї руку. Малік зазначив, що Іоланда прийшла до них додому, коли Джіджі не було вдома. За рішенням суду Зейн Малік зобов'язався пройти курс управління гнівом.

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