Джиджи Хадид снялась в черно-белой рекламной кампании бренда Versace

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: Instagram/gigihadid

Американская супермодель Джиджи Хадид приняла участие в рекламной кампании новой коллекции осень-зима 2023 года итальянского дома моды Versace. Творческий процесс лично контролировала Донателла Версаче. Именно она показала бэкстейдж кадры черно-белой фотосессии.

Снимки появились в ее соцсетях.

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Кроме Хадид участие в фотосессии приняли Каролина Спаковски, Анджелина Кендалл и Анок Яй. В студии работали фэшн-фотографы Мерт Алас и Маркус Пиггот. В новой кампании Versace создал стильные крои, которые подчеркнули миланское наследие бренда.

"Эта кампания отмечает все, что я люблю в Versace: мощность, пошив, отношение. Мне нравятся черно-белые изображения, действительно демонстрирующие культовый силуэт сезона, и цветные изображения, оживляющие коллекцию в сердце Милана. Мне нравится, что на съемочной площадке модели чувствовали себя сильными, настойчивыми и жестокими. Именно так вы должны чувствовать себя, когда носите Versace", — заявила Донателла.

В кампании с участием 28-летней Джиджи Хадид представлены модели, одетые в костюмы четкого кроя с большими плечами, что подчеркивает их внутреннюю силу и элегантность. Аксессуары в виде кожаных перчаток, острых каблуков и высоких ботинок, а также толстых браслетов и массивных серьг демонстрируют способность бренда сочетать чувственность с гламуром.

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Энн Хэтэуэй стала лицом новой коллекции Донателлы Версаче. Также мы рассказывали, что певица Дуа Липа показала роскошную фигуру в рекламе Versace.