Джоли прогулялась по магазинам с дочерью Вивьен.

Актриса Анджелина Джоли.

Оскароносную актрису Анджелину Джоли в канун Нового года заметили на шоппинге в Лос-Анджелесе. Звезда прошлась по магазинам со своей дочерью Вивьен.

Об этом пишет Page Six.

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Звезда Марии выглядела счастливой, прогуливаясь с несколькими большими черными пакетами для покупок на руке. Актриса выбрала для шопинга с дочерью черный тренч и классические брюки в тон. Она дополнила образ парой нюдовых туфель на каблуке и темными очками.

Ее дочь Вивьен надела светло-голубой свитер с темно-синей звездой, светло-серые брюки и черно-белые кеды. Девушка вместе со звездной мамой наслаждалась теплой калифорнийской погодой этой зимой.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: BACKGRID

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на шопинге. Фото: BACKGRID

Вивьен редко можно увидеть со звездной матерью, ведь семья скрывает свою жизнь от посторонних глаз.

Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. Также актера призналась, кем бы работала, если бы потерпела неудачу в актерстве.