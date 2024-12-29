Джоли прогулялась по магазинам с дочерью Вивьен.

Джоли застали на рождественском шопинге с дочерью
Оскароносную актрису Анджелину Джоли в канун Нового года заметили на шоппинге в Лос-Анджелесе. Звезда прошлась по магазинам со своей дочерью Вивьен.
Об этом пишет Page Six.
Джоли провела время с дочерью
Звезда Марии выглядела счастливой, прогуливаясь с несколькими большими черными пакетами для покупок на руке. Актриса выбрала для шопинга с дочерью черный тренч и классические брюки в тон. Она дополнила образ парой нюдовых туфель на каблуке и темными очками.
Ее дочь Вивьен надела светло-голубой свитер с темно-синей звездой, светло-серые брюки и черно-белые кеды. Девушка вместе со звездной мамой наслаждалась теплой калифорнийской погодой этой зимой.
Вивьен редко можно увидеть со звездной матерью, ведь семья скрывает свою жизнь от посторонних глаз.
Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. Также актера призналась, кем бы работала, если бы потерпела неудачу в актерстве.
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