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Джонни Депп готов простить компанию Disney

7 июля 2023 10:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джонни Депп готов простить компанию Disney
Американский актер Джонни Депп. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно состоялась премьера исторической драмы "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско, в котором одну из главных ролей сыграл американский актер Джонни Депп. Для него это стало возвращением на большие экраны после громких скандалов. Теперь в кинокомпаниях активно обсуждают возможное возвращение Деппа в проекты крупных студий, таких как Disney, на которую Джонни обиделся.

Об этом сообщает издание People.

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Голливудский актер обижен на киностудию Disney, поскольку ее продюсеры не поддержали его на фоне скандального развода с бывшей женой, голливудской актрисой Эмбер Херд.

По словам источника издания, Депп может передумать и вернуться в Disney. Но это будет зависеть от того, какие проекты и условия предложат ему.

"Все возможно. Если это правильный проект, он это сделает", — заявил инсайдер.

Речь пока не идет о новой части франшизы "Пираты Карибского моря", в котором Джонни играл Джека Воробья. Также ранее в западной прессе шла речь, что Disney готовит предложение для нового сотрудничества с 60-летним Деппом.

Джонни Депп во франшизе "Пираты Карибского моря". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что единственная дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз, снялась для новой обложки австралийского Vogue. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.

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