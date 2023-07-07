Джонни Депп готов простить компанию Disney
Недавно состоялась премьера исторической драмы "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско, в котором одну из главных ролей сыграл американский актер Джонни Депп. Для него это стало возвращением на большие экраны после громких скандалов. Теперь в кинокомпаниях активно обсуждают возможное возвращение Деппа в проекты крупных студий, таких как Disney, на которую Джонни обиделся.
Об этом сообщает издание People.
Депп возвращается
Голливудский актер обижен на киностудию Disney, поскольку ее продюсеры не поддержали его на фоне скандального развода с бывшей женой, голливудской актрисой Эмбер Херд.
По словам источника издания, Депп может передумать и вернуться в Disney. Но это будет зависеть от того, какие проекты и условия предложат ему.
"Все возможно. Если это правильный проект, он это сделает", — заявил инсайдер.
Речь пока не идет о новой части франшизы "Пираты Карибского моря", в котором Джонни играл Джека Воробья. Также ранее в западной прессе шла речь, что Disney готовит предложение для нового сотрудничества с 60-летним Деппом.
Напомним, ранее мы писали, что единственная дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз, снялась для новой обложки австралийского Vogue. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.