Джонні Депп перед власним концертом втратив свідомість

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/

Джонні Депп не зміг вийти на сцену під час концерту зі своїм хард-роким гуртом Hollywood Vampires. Останній концерт в Будапешті було скасовано, оскільки Депп знепритомнів у готелі.

Про це пише utlookindia.com.

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За даними угорського інформаційного видання Blikk, зірка "Едварда Руки-ножиці" пропустив саундчек перед запланованим концертом, але це не викликало жодних підозр, оскільки це було не вперше.

"Все було готове, сцена, команда за лаштунками. Мені навіть не спало на думку, що може виникнути проблема, особливо тому, що учасники гурту налаштували звук. Ніхто не думав про те, що Джонні Депп не братиме участі, його мікрофон налаштував співробітник, але це не є чимось незвичайним для таких зірок. Все, що ми чули, це те, що Депп був надмірно збуджений, він навіть не міг вийти з готелю. Ми також чули, що йому викликали лікаря", — розповіло джерело Blikk.

Зрештою група вирішила відкласти свій концерт через серйозність усієї ситуації та через турботу про здоров’я та безпеку Джонні Деппа.

Hollywood Vampires були створені Джонні Деппом, який виступає в якості ритм-гітариста разом із ветераном хард-року, таким як Еліс Купер.

Гурт випустив два студійних альбоми.

Серед інших співавторів гурту – Крістофер Лі, Пол Маккартні, Дейв Грол і Джо Уолш.

Нагадаємо, єдина донька Джонні Деппа, Лілі-Роуз, знялась для нової обкладинки австралійського Vogue.

Раніше штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві.