Джонні Депп показав автопортрет, який написав у свої "найтемніші" часи

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Джонні Депп представив свій автопортрет "П'ять" вартістю 1950 фунтів стерлінгів. Картину він написав в один із найпохмуріших періодів свого життя.

Про це пише Daily Mail.

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60-річний Джонні Депп сказав, що картина вартістю 1950 фунтів є відображенням "болісних" п'яти років, протягом яких він був втягнутий у запеклу судову битву зі своєю колишньою дружиною Ембер Герд.

Після того, як 37-річна актриса заявила, що стала жертвою домашнього насильства під час їхнього 15-місячного шлюбу, колишнє подружжя розпочало судову битву по обидва боки Атлантики. Джонні рішуче заперечував усі звинувачення.

Портрет актора Джонні Деппа. Фото: Reuters

Портрет актора Джонні Деппа. Фото: Reuters

У грудні минулого року адвокати актора заявили, що він "радий закрити цю болісну главу" після того, як колишня пара нарешті врегулювала конфлікт.

Тепер Джонні з гордістю продемонстрував свою роботу, яка віддає належне фотографії, зробленій для Christian Dior Parfums у 2015 році. Фотографія була використана, щоб оголосити Деппа обличчям Dior Sauvage під час зйомок під керівництвом французького креативного директора Жана-Батіста Мондіно.

Джонні вибрав саме цей образ на честь вірності Dior, яку бренд завжди виявляв до нього.

"Цей автопортрет був створений у той час, який був, скажімо так, трохи темним, трохи заплутаним. По суті, я написав "П’ять", тому що саме наближався п’ятий рік божевілля. Еталонним мистецтвом є фотосесія від Dior. Увесь цей час, хоч це було боляче, Dior продовжував йти назустріч, і це було неймовірно", — говорить Джонні Депп.

Актор сказав, що проводитиме час, сидячи перед дзеркалом, і малюватиме себе, експериментуючи з різним освітленням і кутами.

Актор Джонні Депп продав нову партію власних картин на загальну суму понад 4,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Другу колекцію робіт артиста "Друзья і герої" виставили в галереї Castle Fine Art Gallery в Лондоні. Серед картин портрети в стилі поп-арт, на яких зображені музикант Боб Марлі, американський письменник Хантер Томпсон, актори Хіт Леджер і Рівер Фенікс. Одна робота коштувала близько 4,5 тисячі фунтів, а комплект із чотирьох картин можна було купити за 17,5 тисячі фунтів.

Нагадаємо, єдина донька Джонні Деппа, Лілі-Роуз, знялась для нової обкладинки австралійського Vogue.

Раніше штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві.