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Джонни Депп перед собственным концертом потерял сознание

24 июля 2023 09:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джонни Депп перед собственным концертом потерял сознание.
Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джонни Депп не смог выйти на сцену во время концерта со своей хард-рок группой Hollywood Vampires. Последний концерт в Будапеште был отменен, поскольку Депп потерял сознание в гостинице.

Об этом пишет utlookindia.com.

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По данным венгерского информационного издания Blikk, звезда "Эдварда Руки-ножницы" пропустил саундчек перед запланированным концертом, но это не вызывало никаких подозрений, поскольку это было не в первый раз.

"Все было готово, сцена, команда за кулисами. Мне даже не пришло в голову, что может возникнуть проблема, особенно потому, что участники группы настроили звук. Никто не думал о том, что Джонни Депп не будет принимать участия, его микрофон настроил сотрудник, но это не было чем-то необычным для таких звезд. Все, что мы слышали, это то, что Депп был слишком возбужден, он даже не мог выйти из гостиницы. Мы также слышали, что ему вызвали врача", — рассказал источник Blikk.

 

В конце концов группа решила отложить свой концерт из-за серьезности всей ситуации и из-за заботы о здоровье и безопасности Джонни Деппа.

Hollywood Vampires были созданы Джонни Деппом, выступающим в качестве ритм-гитариста вместе с ветераном хард-рока, таким как Элис Купер.

Группа выпустила два студийных альбома.

Среди других соавторов группы — Кристофер Ли, Пол Маккартни, Дэйв Грол и Джо Уолш.

Напомним, единственная дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз, снялась для новой обложки австралийского Vogue.

Раньше искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.

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