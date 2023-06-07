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Джонни Депп гордится работой дочери в сериале для взрослых

7 июня 2023 15:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джонни Депп гордится работой дочери в сериале для взрослых
Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Джонни Депп рад, что его дочь Лили-Роуз самостоятельно строит карьеру. Звезда гордится ее ролью в скандальном сериале "Кумир".

Об этом пишет Daily Mail.

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Джонни Деппа убежден, если то, что делает его дочь, привлекает много внимания, то она на привальном пути, говорят друзья актера. В картине Лили-Роуз Депп много обнажается и участвует в сценах довольно откровенного характера.

"Джонни нравится, что она сама хочет сделать себе карьеру, выбирает сложные и интересные роли, которые испытывают ее на прочность. Он счастлив, что она хочет стать кем-то сама, а не быть знаменитой за счет его имени. Джонни в восторге от ее роли в сериале "Кумир" и не видит в этом чего-то провокационного. Он гордится ее успехом", — говорит источник из окружения актера.

 

Ранее сама Лили-Роуз стала в защиту сериала, осужденного за сцены насилия и секса.

"Изредка когда можно увидеть сцену без голых ягодиц или груди Лили", — комментируют критики проект.

Сериал "Кумир" рассказывает историю талантливой и амбициозной певицы Джослин (Лили-Роуз Депп), достигшей немалых высот, но ее последнее турне сорвалось из-за нервного срыва. Теперь она стремится доказать миру снова, чего стоит, и на этом пути встречает владельца ночного клуба с темным прошлым Тедроса (The Weeknd).

Напомним, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, подтвердила свои отношения с репершой 070 Shake. На фото, появившемся в Instagram Story модели, она страстно целует любимую.

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