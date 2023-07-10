Джонні Депп зібрався у Росію: яка ціна візиту

Актор та музикант Джонні Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/

Актор Джонні Депп планує цієї осені візит до Росії. Зірка запише трек із російським гуртом "ЯМОРЕ".

Про це пишуть росЗМІ.

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Два роки велися переговори

Учасник колективу розповів, що давно спілкується з Джонні Деппом. Але час на спільну творчість у актора знайшовся тільки зараз.

"Здебільшого всі ці роки ми спілкувалися в дусі: "Як життя?". У 2020 році у нас з'явилася ідея записати спільну пісню, ми закинули цю ідею менеджменту Деппа. Протягом двох років велися переговори, все ускладнювалося тим, що Депп судився з Ембер Херд. Рік тому після перемоги в суді мені написали, що він готовий приїхати", — наводяться слова учасника "ЯМОРЕ" Михайла Лісова.

Музикант зазначив, що переговори з представниками актора велися ще з 2018 року, коли він виступав у московському "Олімпійському" у складі Hollywood Vampires.

Депп попросив екскурсію Росією

Російський музикант розповів, що з актором домовилися про гонорар у 370 тисяч доларів, а також екскурсії маршрутом Калінінград — Зеленоградськ — Куршська коса — Світлогірськ — селище Янтарне. Музикант пояснив, що спочатку Деппу було запропоновано більший гонорар, проте його команда зробила пропозицію у відповідь — про меншу суму, але з екскурсією Росією.

Джонні Депп займався музикою ще до успішної кар'єри у кіно. Він грав у рок-групі Kids, яка виступала розігріванням у Іггі Попа, Ramones та інших популярних рок-виконавців. Але з приходом популярності актор закинув своє захоплення, а одружившись зі співачкою Ванесою Параді виступав співавтором її пісень. Депп співав і писав музику для багатьох фільмів, у яких брав участь, а за головну роль у мюзиклі "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" отримав "Золотий глобус". У 2015 році актор разом з Елісом Купером та Джо Перрі заснував гурт Hollywood Vampires. У записі першого альбому взяли участь Пол Маккартні, Крістофер Лі, Дейв Грол, Роббі Крігер та Джо Уолш.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова мотивувала підписників відвісити стусана Баскову та Лепсу. Так зірка відреагувала на новину про те, що російські артисти платитимуть мільйон рублів за підбиту техніку ЗСУ. На сторінці в Instagram Полякова оголосила нагороду за "теплий прийом" артистам-путіністам.

Раніше російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", представив кліп на трек з альбому "Мир!!Вашему!!Дому!!". У відео можна побачити кадри війни в Україні та багатьох політичних та культурних діячів Росії та світу.