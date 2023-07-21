Джонни Депп показал автопортрет, написавший в свои "самые темные" времена

Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Джонни Депп представил свой автопортрет "Пять" стоимостью 1950 фунтов стерлингов. Картину он написал в один из самых мрачных периодов своей жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

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5 болезненных лет

60-летний Джонни Депп сказал, что картина стоимостью 1950 фунтов является отражением "болезненных" пяти лет, в течение которых он был вовлечен в ожесточенную судебную битву со своей бывшей супругой Эмбер Херд.

После того, как 37-летняя актриса заявила, что стала жертвой домашнего насилия во время их 15-месячного брака, бывшие супруги начали судебную битву по обеим сторонам Атлантики. Джонни решительно отрицал все обвинения.

Портрет актера Джонни Деппа. Фото: Reuters

Портрет актера Джонни Деппа. Фото: Reuters

В декабре прошлого года адвокаты актера заявили, что он "рад закрыть эту мучительную главу" после того, как бывшая пара наконец-то урегулировала конфликт.

Теперь Джонни с гордостью продемонстрировал свою работу, отдающую должное фотографии, сделанной для Christian Dior Parfums в 2015 году. Фотография была использована, чтобы объявить Деппа лицом Dior Sauvage во время съемок под руководством французского креативного директора Жана-Батиста Мондино.

Джонни выбрал именно этот образ в честь верности Dior, которую бренд всегда проявлял к нему.

"Этот автопортрет был создан в то время, которое было, скажем так, немного темным, немного запутанным. По сути, я написал "Пять", потому что как раз приближался пятый год безумия. Эталонным искусством является фотосессия от Dior. Все это время, хоть и было больно, Dior продолжал идти навстречу, и это было невероятно", — говорит Джонни Депп.

Актер сказал, что будет проводить время, сидя перед зеркалом, и рисовать себя, экспериментируя с разным освещением и углами.

Актер Джонни Депп продал новую партию собственных картин на общую сумму более 4,5 миллионов фунтов стерлингов.

Вторую коллекцию работ артиста "Друзья и герои" выставили в галерее Castle Fine Art Gallery в Лондоне. Среди картин — портреты в стиле поп-арт, на которых изображены музыкант Боб Марли, американский писатель Хантер Томпсон, актеры Хит Леджер и Ривер Феникс. Одна работа стоила около 4,5 тысяч фунтов, а комплект из четырех картин можно было купить за 17,5 тысяч фунтов.

Напомним, единственная дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз, снялась для новой обложки австралийского Vogue.

Раньше искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.