Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джонни Депп показал автопортрет, написанный в его "самые темные" времена arrow

Джонни Депп показал автопортрет, написанный в его "самые темные" времена

21 июля 2023 09:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джонни Депп показал автопортрет, написавший в свои "самые темные" времена
Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джонни Депп представил свой автопортрет "Пять" стоимостью 1950 фунтов стерлингов. Картину он написал в один из самых мрачных периодов своей жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

5 болезненных лет

60-летний Джонни Депп сказал, что картина стоимостью 1950 фунтов является отражением "болезненных" пяти лет, в течение которых он был вовлечен в ожесточенную судебную битву со своей бывшей супругой Эмбер Херд.

После того, как 37-летняя актриса заявила, что стала жертвой домашнего насилия во время их 15-месячного брака, бывшие супруги начали судебную битву по обеим сторонам Атлантики. Джонни решительно отрицал все обвинения.

 

Портрет актера Джонни Деппа. Фото: Reuters

 

Портрет актера Джонни Деппа. Фото: Reuters

В декабре прошлого года адвокаты актера заявили, что он "рад закрыть эту мучительную главу" после того, как бывшая пара наконец-то урегулировала конфликт.

Теперь Джонни с гордостью продемонстрировал свою работу, отдающую должное фотографии, сделанной для Christian Dior Parfums в 2015 году. Фотография была использована, чтобы объявить Деппа лицом Dior Sauvage во время съемок под руководством французского креативного директора Жана-Батиста Мондино.

Джонни выбрал именно этот образ в честь верности Dior, которую бренд всегда проявлял к нему.

"Этот автопортрет был создан в то время, которое было, скажем так, немного темным, немного запутанным. По сути, я написал "Пять", потому что как раз приближался пятый год безумия. Эталонным искусством является фотосессия от Dior. Все это время, хоть и было больно, Dior продолжал идти навстречу, и это было невероятно", — говорит Джонни Депп.

Актер сказал, что будет проводить время, сидя перед зеркалом, и рисовать себя, экспериментируя с разным освещением и углами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Johnny Depp (@johnnydepp)

Актер Джонни Депп продал новую партию собственных картин на общую сумму более 4,5 миллионов фунтов стерлингов.

Вторую коллекцию работ артиста "Друзья и герои" выставили в галерее Castle Fine Art Gallery в Лондоне. Среди картин — портреты в стиле поп-арт, на которых изображены музыкант Боб Марли, американский писатель Хантер Томпсон, актеры Хит Леджер и Ривер Феникс. Одна работа стоила около 4,5 тысяч фунтов, а комплект из четырех картин можно было купить за 17,5 тысяч фунтов.

Напомним, единственная дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз, снялась для новой обложки австралийского Vogue.

Раньше искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз