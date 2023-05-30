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Джонни Депп отложил концерты из-за серьезной травмы

30 мая 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джонни Депп травмировался и отложил концерт
Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Джонни Депп триумфально вернулся в кино, но его ждали новые сложности. Звезда фильмов Тима Бартона вынужден отменить концерты своей рок-группы.

Об этом говорится на официальной странице бэнда в Instagram.

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Как стало известно, актер получил травму во время активностей кинофестиваля в Каннах. В результате Депп отложил свой концертный тур The Hollywood Vampires.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Джонни получил болезненную травму лодыжки во время последних выступлений, и его врач посоветовал ему пока не путешествовать. Он опустошен таким поворотом событий, но с нетерпением ждет возможности отдохнуть", — говорится в заявлении группы.

Как пишут СМИ, актер был на Каннском фестивале с поврежденной лодыжкой, но, несмотря на это, провел два концерта в память о своем умершем в этом году друге Джефе Беке. Перенапряжение привело к перелому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В рамках кинофестиваля актер представил свой первый за три года фильм — "Фаворитка", получивший семиминутные овации.

Ранее актер потерял проекты из-за обвинений со стороны бывшей супруги Эмбер Херд в домашнем насилии.

"Чувствую ли я, что меня бойкотируют сейчас? Нет, совсем нет. Я не чувствую никакой "отмены", потому что не думаю о Голливуде. Мне больше не нужен Голливуд", — заявил он.

На 76-м Каннском международном кинофестивале прошла премьера сериала "Кумир" режиссера Сэма Левинсона. Главные роли в нем исполнили американо-французская актриса Лили-Роуз Депп и канадский музыкант Эйбел Тесфайе (The Weeknd).

Напомним, актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы парфюма Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса — 20 миллионов долларов.

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