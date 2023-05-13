Джонни Депп заработает на рекламе духов целое состояние: сколько заплатят актеру

Актер Джонни Депп. Фото: Dior Sauvage

Актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы парфюма Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса – 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В свое время актер Роберт Паттинсон был лицом парфюма Dior Homme, а Брэд Питт рекламировал туалетную воду Chanel No. 5. Звезда "Бойцовского клуба" получил за это семь миллионов долларов.

После громкого судебного процесса между Эмбер Херд и Джонни Деппом туалетная вода Dior, которую рекламировал ранее Депп, Sauvage, попала в топ-продаж бренда.

Напомним, после проигранного суда против Джонни Деппа, Эмбер Херд переехала в Испанию. Звезда "Аквамена" воспитывает дочь, которую ей родила суррогатная мать.

Подруга Эмбер Герд отметила, что 37-летняя американская актриса может вернуться в Голливуд в том случае, если ей будет предложен контракт в успешном проекте. В противном случае американская звезда не очень торопится возвращаться.