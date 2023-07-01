Російський репер Лігалайз представив антивоєнний гімн з кадрами війни в Україні

Репер Лігалайз. Фото: facebook.com/ligalizemc

Російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", представив кліп на трек з альбому "Мир!!Вашему!!Дому!!". У відео можна побачити кадри війни в Україні та багатьох політичних та культурних діячів Росії та світу.

Про це пише novayagazeta.eu.

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Основа треку — семпл з пісні Володимира Висоцького "Я Як-винищувач". Режисером кліпу став Павло Мунтян.

Легалайз переконує у своїй пісні: "Мир — экстремистское слово", "Соседа убивать не будет нормой", "Народ против народа направляет маразматик", "Никогда не отправлю своего сына на войну".

А паралельно у відеоряді Павла Мунтяна змінюються обличчя Висоцького та Боба Марлі, Володимир Соловйов та Маргарита Симоньян перетворюються на монстрів, загиблі в містах України знаходять крила, а під вигук "Світ!" ми бачимо руїни цих міст.

"Щоб зло назвати відкрито злом. Наочно та однозначно. Якщо слово "МИР" та його побажання звучить для вас екстремістськи, ловіть "екстремістський" кліп. І думайте про те, що ця пісня є незаконною, а показані вбивства — те, чим змушує своїх людей пишатися сьогоднішня Росія", — коментує відеороботу Лігалайз.

Лігалайз входить до групи реп-артистів, які засудили війну РФ в Україні. Серед зіркових виконавців Моргенштерн, Oxxхymiron, Ic3peak, NoizeMС, Face, Шим (учасник гурту "Каста"). Інший учасник Касти, Владі, випустив наприкінці 2022 року антивоєнний альбом "Триває лютий".

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