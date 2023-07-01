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Російський репер Лігалайз представив антивоєнний гімн з кадрами війни в Україні

1 липня 2023 10:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Російський репер Лігалайз представив антивоєнний гімн з кадрами війни в Україні
Репер Лігалайз. Фото: facebook.com/ligalizemc
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", представив кліп на трек з альбому "Мир!!Вашему!!Дому!!". У відео можна побачити кадри війни в Україні та багатьох політичних та культурних діячів Росії та світу.

Про це пише novayagazeta.eu.

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Основа треку — семпл з пісні Володимира Висоцького "Я Як-винищувач". Режисером кліпу став Павло Мунтян.

 

Легалайз переконує у своїй пісні: "Мир — экстремистское слово", "Соседа убивать не будет нормой", "Народ против народа направляет маразматик", "Никогда не отправлю своего сына на войну".

А паралельно у відеоряді Павла Мунтяна змінюються обличчя Висоцького та Боба Марлі, Володимир Соловйов та Маргарита Симоньян перетворюються на монстрів, загиблі в містах України знаходять крила, а під вигук "Світ!" ми бачимо руїни цих міст.

"Щоб зло назвати відкрито злом. Наочно та однозначно. Якщо слово "МИР" та його побажання звучить для вас екстремістськи, ловіть "екстремістський" кліп. І думайте про те, що ця пісня є незаконною, а показані вбивства — те, чим змушує своїх людей пишатися сьогоднішня Росія", — коментує відеороботу Лігалайз.

Лігалайз входить до групи реп-артистів, які засудили війну РФ в Україні. Серед зіркових виконавців Моргенштерн, Oxxхymiron, Ic3peak, NoizeMС, Face, Шим (учасник гурту "Каста"). Інший учасник Касти, Владі, випустив наприкінці 2022 року антивоєнний альбом "Триває лютий".

Нагадаємо, Аллі Пугачовій заборонили продавати дачу за майже три мільйони доларів. 

Раніше стало відомо, що росіяни захейтили Пугачову, яка підтримала лідера гурту "ДДТ" Юрія Шевчука.

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