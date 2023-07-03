Путініст Лепс приїхав знову на Донбас

Співак Григорій Лепс та "командир" "П'ятнашки" Ахра Авідзба "Абхаз"

Путініст Григорій Лепс знову приїхав на Донбас. Артист, який підтримує політику диктатора Росії, цього разу відвідав "ДНР" із "завданням".

Про це пише видання donpress.com.

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Російський співак Григорій Лепс, який підтримує війну проти України, приїхав на Донбас, щоб привітати батальйон НВФ "ДНР" "П'ятнашка" з "днем народження". Артист також сфотографувався з "командиром" "П'ятнашки" Ахрою Авідзбою "Абхазом".

Це не перший візит путініста на окуповані території. У Мережі популярне відео, на якому п'яного Лепса, який ледве тримається на ногах, російські солдати підтримують, щоб той не впав під час стрілянини.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова мотивувала підписників відвісити стусана Баскову та Лепсу. Так зірка відреагувала на новину про те, що російські артисти платитимуть мільйон рублів за підбиту техніку ЗСУ. На сторінці в Instagram Полякова оголосила нагороду за "теплий прийом" артистам-путіністам.

Раніше російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", представив кліп на трек з альбому "Мир!!Вашему!!Дому!!". У відео можна побачити кадри війни в Україні та багатьох політичних та культурних діячів Росії та світу.