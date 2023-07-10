Джонни Депп собрался в Россию: какова цена визита

Актер и музыкант Джонни Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/

Актер Джонни Депп планирует этой осенью визит в Россию. Звезда запишет трек с российской группой "ЯМОРЕ".

Об этом пишут росСМИ.

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Два года велись переговоры

Участник коллектива, с которым собирается сотрудничать актер, рассказал, что давно общается с Джонни Деппом. Но время на совместное творчество у того нашлось только сейчас.

"В большинстве своем все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?". В 2020 году у нас появилась идея записать общую песню, мы забросили эту идею менеджменту Деппа. В течение двух лет велись переговоры, все осложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад после победы в суде мне написали, что он готов приехать", — приводятся слова участника "ЯМОРЕ" Михаила Лисова.

Депп попросил экскурсию по России

Музыкант отметил, что переговоры с представителями актера шли еще с 2018 года, когда он выступал в московском "Олимпийском" в составе Hollywood Vampires.

Российский музыкант рассказал, что с актером договорились о гонораре в 370 тысяч долларов, а также экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарное. Музыкант объяснил, что сначала Деппу был предложен больший гонорар, однако его команда сделала ответное предложение — о меньшей сумме, но с экскурсией по России.

Джонни Депп занимался музыкой еще до удачной карьеры в кино. Он играл в рок-группе Kids, выступавшей разогревом у Игги Попа, Ramones и других популярных рок-исполнителей. Но с приходом популярности не забросил свое хобби, а женившись на певице Ванессе Параде выступал соавтором ее песен. Депп пел и писал музыку для многих фильмов, в которых участвовал, а за главную роль в мюзикле "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" получил "Золотой глобус". В 2015 году актер вместе с Элисом Купером и Джо Перри основал группу Hollywood Vampires. В записи первого альбома приняли участие Пол Маккартни, Кристофер Ли, Дэйв Грол, Робби Кригер и Джо Уолш.

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