Джордж Клуні закликав світ боротися з ПВК "Вагнер"

Актор Дджордж Клуні. Фото: Reuters

Актор Джордж Клуні закликав боротися з терористами ПВК "Вагнер". Зірка розповів про звірства найманців Євгена Пригожина.

Про це актор заявив у своїй колонці для The Economist.

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Клуні закликає світ створювати коаліцію і боротися з ПВК "Вагнер". Актор став одним із засновників проекту The Sentry, який бореться зі спонсорами терористів.

"Стратегія ПВК "Вагнер" полягала в тому, щоб "не залишати слідів", вбиваючи свідків, мирних жителів, жінок і дітей...Слідчі допитали солдатів з ПВК "Вагнер", які сказали, що їх навчали тортурам — відрізати руки і ноги, видаляти нігті, душити і спалювати людей живцем", — розповів актор.

Зірка додав, що світ повинен боротися з терористами.

"Америка, Європейський союз та інші союзники повинні зосередитися на тому, щоб притягнути "Вагнер" до фінансової та юридичної відповідальності. Вони повинні створити спеціальну коаліцію, спрямовану на руйнування бізнес-імперії угруповання", — говорить Клуні.

У своїй колонці актор також згадав про Україну. Клуні зазначав, що санкції проти "Вагнера", які були введено на тлі повномасштабної війни в Україні, залишили РФ без доступу до світових ринків. Однак ПВК все одно намагається показувати "впливовість" країни-агресорки своїми злочинами в Африці.

Нащодавно американський актор Міша Коллінз особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24.

Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.