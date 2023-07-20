Джордж Клуні закликав світ боротися з ПВК "Вагнер"
Актор Джордж Клуні закликав боротися з терористами ПВК "Вагнер". Зірка розповів про звірства найманців Євгена Пригожина.
Про це актор заявив у своїй колонці для The Economist.
Боротьба за справедливість
Клуні закликає світ створювати коаліцію і боротися з ПВК "Вагнер". Актор став одним із засновників проекту The Sentry, який бореться зі спонсорами терористів.
"Стратегія ПВК "Вагнер" полягала в тому, щоб "не залишати слідів", вбиваючи свідків, мирних жителів, жінок і дітей...Слідчі допитали солдатів з ПВК "Вагнер", які сказали, що їх навчали тортурам — відрізати руки і ноги, видаляти нігті, душити і спалювати людей живцем", — розповів актор.
Зірка додав, що світ повинен боротися з терористами.
"Америка, Європейський союз та інші союзники повинні зосередитися на тому, щоб притягнути "Вагнер" до фінансової та юридичної відповідальності. Вони повинні створити спеціальну коаліцію, спрямовану на руйнування бізнес-імперії угруповання", — говорить Клуні.
У своїй колонці актор також згадав про Україну. Клуні зазначав, що санкції проти "Вагнера", які були введено на тлі повномасштабної війни в Україні, залишили РФ без доступу до світових ринків. Однак ПВК все одно намагається показувати "впливовість" країни-агресорки своїми злочинами в Африці.
Нащодавно американський актор Міша Коллінз особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24.
Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.