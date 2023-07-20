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Джордж Клуни призвал мир бороться с ЧВК "Вагнер"

20 июля 2023 11:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джордж Клуни призвал мир бороться с ПВК "Вагнер"
Актер Джордж Клуни. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Джордж Клуни призвал бороться с террористами ЧВК "Вагнер". Звезда рассказал о зверствах наемников Евгения Пригожина.

Об этом актер заявил в своей колонке для The Economist.

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Клуни призывает мир создавать коалицию и бороться с ЧВК "Вагнер". Актер стал одним из основателей проекта The Sentry, борющегося со спонсорами террористов.

"Стратегия ЧВК "Вагнер" заключалась в том, чтобы "не оставлять следов", убивая свидетелей, мирных жителей, женщин и детей...Следователи допросили солдат из ЧВК "Вагнер", которые сказали, что их обучали пыткам — отрезать руки и ноги, удалять ногти, душить и сжигать людей заживо", — рассказал актер.

Звезда добавил, что мир должен бороться с террористами.

"Америка, Европейский союз и другие союзники должны сосредоточиться на том, чтобы привлечь "Вагнер" к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию, направленную на разрушение бизнес-империи группировки", — говорит Клуни.

В своей колонке актер также упомянул об Украине. Клуни отмечал, что санкции против "Вагнера", введенные на фоне полномасштабной войны в Украине, оставили РФ без доступа к мировым рынкам. Однако ЧВК все равно пытается показывать "влиятельность" страны-агрессора своими преступлениями в Африке.

Недавно американский актер Миша Коллинз лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым послом фандрайзинговой платформы UNITED24.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.

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