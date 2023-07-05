Джулия Робертс поздравила мужчину с годовщиной страстным фото

Актриса Джулия Робертс. Фото: instagram.com/juliaroberts/

Актриса Джулия Робертс вслед за семьей Бекхэмов отмечает годовщину брака с мужем. Звезда уже 21 год счастливо замужем за оператором Дэниелом Модерсом.

Страстное фото звезда "Красотки" опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

21 год в счастливом браке

Джулия Робертс не часто хвастает личной жизнью в социальной сети. Но по случаю годовщины свадьбы актриса сделала исключение и поделилась фото, где целует отца своих детей.

Джулия и Дэниел познакомились на съемочной площадке картины "Мексиканец". Дэниел на тот момент был женат на визажистке Вере Стеинберг. По слухам, Джулия даже заплатила женщине деньги, чтобы та мирно разошлась с ее избранником.

Ранее Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари отпраздновали первую годовщину бракосочетания.

Напомним, Николь Кидман поздравила мужа Кита Урбана с 17-й годовщиной свадьбы.