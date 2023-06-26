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Ніколь Кідман показала інтимне фото з чоловіком

26 червня 2023 14:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ніколь Кідман показала інтимне фото з чоловіком
Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: instagram.com/nicolekidman/
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Акторка Ніколь Кідман не упускає можливості замилувати прихильників ніжними фото з чоловіком. Червона доріжка чи соцмережі, зірка знайде привід для романтичної фотографії.

Цього разу визначна дата у житті зірок стала причиною для чуттєвого знімку у соцмережі.

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Ніколь Кідман привітала чоловіка Кіта Урбана з 17-ю річнице весілля. 56-річна актриса опублікувала чорно-білий інтимний знімок із чоловіком.

 

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: instagram.com/nicolekidman/

"З річницею, моє кохання", — підписала фото зірка "Холодної гори".

Ніколь Кідман вийшла заміж за австралійського кантрі-співака Кіта Урбана у 2006 році. Пари має двох дочок: Сандей Роуз та Фейт Маргарет. Раніше Кідман була заміжня за актором Томом Крузом, з яким всиновила двох дітей.

Нагадаємо, співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Реп’яхова наприкінці травня мали святкувати третю річницю шлюбу. Але закохані забули про цю визначну для них дату.

Раніше дружина голлівудського актора Брюса Віллса, Емма Гемінг, показала архівні кадри з родиною. На фото та відео її щасливий чоловік, зірка фільму "Міцний горішок", весело проводить час у парку розваг.

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