Повідомив, що він "300-й": коханий української співачки потрапив під обстріл, поки вона знімала кліп

Співачка OXANA TRACH. Фото: менеджмент співачки

Молода співачка OXANA TRACH презентувала відео на трек "Колихала". Пісня, розповіла артистка, виявилася доленосною.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Таке не могло наснитися навіть у жахливому сні

Трек розкриває велике питання сенсу життя та його наповнення. За словами співачки, пісня була написала майже рік тому.

"Я чітко пам’ятаю стан, у якому написала цей трек, — всередині була повна пустота. Тоді я переживала не найкращий період свого життя — розставання з першим чоловіком, відсутність друзів, які роз’їхались через повномасштабне вторгнення. У ті моменти радість приносив тільки мій синочок Лев. Сидячи у своїй кімнаті на ліжку, я на одному диханні написала текст "Колихала", наче мені нашіптував її хтось на вухо", — відверто розповіла співачка.

OXANA TRACH ділиться, що як дружина військового, знає, наскільки важливо цінувати кожну секунду та хвилину життя, говорити рідним та близьким, які вони для вас дорогі. У день зйомок відео відбулась доленосна подія у житті співачки. Коли знімальний процес завершився, співачка увімкнула телефон, в ту мить їй прийшло голосове повідомлення від коханого чоловіка, який повідомив, що він "300-й" і його везуть у госпіталь.

"Морально було дуже важко усвідомити те, що відбулось. Під час зйомок моєї дебютної відеороботи коханий потрапив під ворожий обстріл… Таке не могло наснитись навіть у жахливому сні. Як тільки я покинула знімальний майданчик, першим ділом почала шукати квитки та одразу вирушила потягом до чоловіка у госпіталь. На щастя, з ним усе добре, говорить, що сильно засмутився через порвану шкарпетку, яку я подарувала, адже поранення було у ногу. Тоді я зрозуміла — "Колихала" дійсно фатальна пісня. Вона відгукнеться у серцях багатьох людей", — підкреслила виконавиця.

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