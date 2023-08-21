Повідомив, що він "300-й": коханий української співачки потрапив під обстріл, поки вона знімала кліп
Молода співачка OXANA TRACH презентувала відео на трек "Колихала". Пісня, розповіла артистка, виявилася доленосною.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.
Таке не могло наснитися навіть у жахливому сні
Трек розкриває велике питання сенсу життя та його наповнення. За словами співачки, пісня була написала майже рік тому.
"Я чітко пам’ятаю стан, у якому написала цей трек, — всередині була повна пустота. Тоді я переживала не найкращий період свого життя — розставання з першим чоловіком, відсутність друзів, які роз’їхались через повномасштабне вторгнення. У ті моменти радість приносив тільки мій синочок Лев. Сидячи у своїй кімнаті на ліжку, я на одному диханні написала текст "Колихала", наче мені нашіптував її хтось на вухо", — відверто розповіла співачка.
OXANA TRACH ділиться, що як дружина військового, знає, наскільки важливо цінувати кожну секунду та хвилину життя, говорити рідним та близьким, які вони для вас дорогі. У день зйомок відео відбулась доленосна подія у житті співачки. Коли знімальний процес завершився, співачка увімкнула телефон, в ту мить їй прийшло голосове повідомлення від коханого чоловіка, який повідомив, що він "300-й" і його везуть у госпіталь.
"Морально було дуже важко усвідомити те, що відбулось. Під час зйомок моєї дебютної відеороботи коханий потрапив під ворожий обстріл… Таке не могло наснитись навіть у жахливому сні. Як тільки я покинула знімальний майданчик, першим ділом почала шукати квитки та одразу вирушила потягом до чоловіка у госпіталь. На щастя, з ним усе добре, говорить, що сильно засмутився через порвану шкарпетку, яку я подарувала, адже поранення було у ногу. Тоді я зрозуміла — "Колихала" дійсно фатальна пісня. Вона відгукнеться у серцях багатьох людей", — підкреслила виконавиця.
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