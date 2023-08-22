DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополь и Пономарев очаровали чувственной балладой, которую долго не решались выпускать

DZIDZIO, Тарас Тополя и Александр Пономарев. Фото: instagram.com/dzidzio/

Певцы Александр Пономарев, DZIDZIO, Алексеев и Тарас Тополя порадовали свою аудиторию новым романтическим треком. Балладу о любви не решались выпускать больше года. Артисты объединились для записи песни под названием "Миліша".

Об этом стало известно из соцсетей музыкантов.

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Планировали презентовать трек еще в марте 2022 года, но постоянно откладывали. Наконец-то пришло время.

"Мы с Александром много раз обсуждали: своевреннна ли сейчас эта песня? Своевременна ли сейчас любовь? Но пообщавшись, с военными и показав им эту песню, они ответили, что ее немедленно надо выпускать, потому что ради любви стоит бороться, побеждать и жить !!!", — сказал DZIDZIO.

Александр Пономарев также поделился личной историей. По словам артиста, на выпуск трека его воодушевил военный ВСУ.

"Встречался с одним нашим известным военным командиром (имя называть нельзя), показал новую песню. Я рассказал ему историю, о том, что планировал премьеру этой песни на 1 марта прошлого года, но…Он очень интересно ответил — срочно ее выпускай и не тяни, потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно чтобы было больше свадеб!", – прокомментировал Пономарев.

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