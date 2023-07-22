Едгар Камінський розповів, чи робила "Барбі" Марго Роббі пластичні операції

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Зовнішність ляльки Барбі роками вважалася еталонною, тож, коли Марго Роббі отримала роль у однойменному фільмі, одразу пішли чутки про, те що зірка зверталася до пластичних хірургів. Чи бачить у зовнішності Роббі штучну красу, розповів відомий пластичний хірург Едгар Камінський.

Думками фахівець поділився у своєму Instagram.

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"Бомба" у світі естетичної хірургії

Створення ляльки Барбі стало справжньою "бомбою" у світі естетики тіла, говорить Едгар Камінський. Творця образу ляльки можна назвати Оппенгеймером світу естетичної медицини, пластичної хірургії. До появи соціальних мереж Барбі була об’єктом мрій і наслідування. Блакитноока блондинка з маленьким задертим носиком, повними губами, піднятими бровами, широкими вилицями і різкою нижньою лінією щелепи стала асоціативним ідеалом краси 2000 років і продовжує втілювати ідеал бажаної краси для багатьох.

Лялька Барбі. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Лялька Барбі, якби мала натуральну красу. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

"Тонкий, як у Барбі, ляльковий ніс, як у Барбі, губи, як у Барбі…" — можна почути й сьогодні, хоча зараз ці образи асоціюються більше з відомими дівчатами із соцмереж. І навпаки, дівчата зі схожими, але природними, пропорціями і формами страждають від звинувачень у нібито пластичних операціях.

"Так сталося і цього разу, хоча на роль Барбі обрали блакитнооку блондинку Марго Роббі з природними і справжніми рисами обличчя. Проте зараз навколо неї точаться дискусії та засудження, нібито вона раніше робила пластичні операції. Але досвідчені та професійні хірурги скажуть, що на Марго немає жодних слідів, форм чи ліній, які б вказували на пластичні операції. У фільмі візажисти також залишили недоторканими риси її обличчя та тіла", — говорить Едгар.

Камінський показав, як виглядала би Барбі, якби мала природний вигляд. Це, на думку Едгара, порушує питання, чи може Барбі бути такою ж популярною та бажаною з природними, автентичними та більш традиційними рисами обличчя.

Раніше розгорівся гучний скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець", на створення якого виділили з держбюджету 33 мільйони гривень. Ведуча Леся Нікітюк відреагувала на історію в образі ляльки Барбі.

Нагадаємо, нещодавно у світовий прокат вийшла картина про ляльку "Барбі". Мода на барбікор заполонила світ, і додаток "Дія" теж не встояв.