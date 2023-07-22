Эдгар Каминский рассказал, делала ли "Барби" Марго Робби пластические операции

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Внешность куклы Барби годами считалась эталонной, поэтому, когда Марго Робби получила роль в одноименном фильме, сразу пошли слухи о том, что звезда обращалась к пластическим хирургам. Видит ли во внешности Робби искусственную красоту, рассказал известный пластический хирург Эдгар Каминский.

Мыслями специалист поделился в своем Instagram.

Читайте также:

"Бомба" в мире эстетической хирургии

Создание куклы Барби стало настоящей "бомбой" в мире эстетики тела, говорит Эдгар Каминский. Создателя образа куклы можно назвать Оппенгеймером мира эстетической медицины, пластической хирургии. До появления социальных сетей Барби была объектом грез и подражания. Голубоглазая блондинка с маленьким задранным носиком, полными губами, приподнятыми бровями, широкими скулами и резкой нижней линией челюсти стала ассоциативным идеалом красоты в 2000 гадах и продолжает воплощать идеал желанной красоты для многих.

Кукла Барби. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Кукла Барби, если бы имела естественную красоту. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

"Тонкий, как у Барби, кукольный нос, как у Барби, губы, как у Барби…" — можно услышать и сегодня, хотя сейчас эти образы ассоциируются больше с известными девушками из соцсетей. И наоборот, девушки с похожими, но естественными пропорциями и формами страдают от обвинений в якобы пластических операциях.

"Так случилось и на этот раз, хотя на роль Барби выбрали голубоглазую блондинку Марго Робби с естественными и настоящими чертами лица. Однако сейчас вокруг нее идут дискуссии и осуждения, якобы она раньше делала пластические операции. Но опытные и профессиональные хирурги скажут, что на Марго нет никаких следов, форм или линий, указывающих на пластические операции. В фильме визажисты также оставили нетронутыми черты ее лица и тела", — говорит Эдгар.

Каминский показал, как выглядела бы Барби, если бы выглядела естественно. Это, по мнению Эдгара, поднимает вопрос, может ли Барби быть такой же популярной и желанной с естественными, аутентичными и традиционными чертами лица.

Ранее разгорелся громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в образе куклы Барби.

Напомним, в мировой прокат вышла картина о кукле "Барби". Мода на барбикор заполонила мир, и приложение "Дія" тоже не устояло.